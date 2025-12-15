CoStar Group Aktie im Ausverkauf - 15.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die CoStar Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,23 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

CoStar Group bietet führende Informations- und Analysedienste für die Immobilienbranche, mit Plattformen wie CoStar und LoopNet. Als Marktführer konkurriert es mit Zillow und Redfin, wobei es sich durch seine umfassenden Datenbanken und präzisen Analysen auszeichnet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CoStar Group Aktionäre einen Verlust von -21,55 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,79 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CoStar Group auf -15,91 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

CoStar Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,39 % 1 Monat -0,79 % 3 Monate -21,55 % 1 Jahr -18,71 %

Informationen zur CoStar Group Aktie

Es gibt 424 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,97 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

CoStar Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoStar Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoStar Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.