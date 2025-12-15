    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Stabilisierung nach deutlicher KI-Schwäche

    Aktien New York - Stabilisierung nach deutlicher KI-Schwäche
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss hat sich der US-Aktienmarkt am Montag gefangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 48.647,00 Punkte. Damit näherte er sich seinem am Freitag im frühen Handel erreichten Rekordhoch von 48.886 Punkten.

    Vor dem Wochenende hatten letztlich vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen über die teils immer noch sehr hohen Aktienbewertungen in dem Sektor aufgekommen waren. In diesem Umfeld dürften nicht wenige Investoren so kurz vor dem Jahreswechsel weiter Kasse gemacht haben. Standardwerte hatten sich denn auch deutlich besser gehalten und teils ordentlich zugelegt.

    Der marktbreite S&P 500 gewann zum Wochenauftakt 0,3 Prozent auf 6.849,22 Punkte und der Techwerte-Index Nasdaq 100 zog um 0,3 Prozent auf 25.278,99 Zähler an.

    In den kommenden Tagen könnten dann Konjunkturdaten die Richtung vorgeben. So stehen am Dienstag Arbeitsmarktzahlen der US-Regierung für gleich zwei Monate - den Oktober und den November - auf der Agenda. Deren Vorlage hatte sich wegen des wochenlangen Regierungsstillstands infolge eines Haushaltsstreits verzögert.

    Die Arbeitsmarktdaten sind für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed ebenso wichtig wie Inflationsdaten, die am Donnerstag erwartet werden. Einfluss auf die Geldpolitik werden sie aber erst im neuen Jahr nehmen können, nachdem die Fed den Leitzins am vergangenen Mittwoch wegen Sorgen um den Arbeitsmarkt gesenkt hatte./mis/men




    dpa-AFX
