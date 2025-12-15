Stabilisierung nach deutlicher KI-Schwäche

"Alle 10 - 15 Jahren verändern sich die Unternehmen die an der Spitze der Märkte stehen , also rotieren die Sektoren,

was eigentlich unterstreicht dass es auch im Langzeitdepot Eingriffe bedarf. Also nichts ist für die Ewigkeit und nicht bleibt wie es war

und das habe ich zu wenig berücksichtigt."





Das hast Du gut ausgedrueckt und es treibt auch mich um. Ich erwaege keine Aktien von Unternehmen mehr, deren Wachstum in der letzten Zeit durch den Bau von Datenzentren getrieben wurde, selbst wenn es noch andere Gruende fuer deren Erfolg gibt. Gleichzeitig versuche ich, alle Aktien daraufhin zu bewerten inwieweit sie langfristig durch AI ersetzt werden koennten. Es gibt da viele in der Vergangenheit stetig gut gewesene Dauerlaeufer bei denen das kritisch werden koennte. Wenn wir wuessten, wie die Ergaenzung der Tabelle im Jahr 2030 aussieht ... Sollten da auch Unternehmen dabei sein, die ihren Boersengang noch vor sich haben, was vermutlich nur sehr wenige sein werden, wenn ueberhaupt, dann wuerde ich eher auf SpaceX als auf OpenAI wetten.