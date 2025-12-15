Pinnacle bereitet sich auf Untertage-Bohrprogramm an hochgradigen Gold-Silber-Zielen bei El Potrero vor

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass sein geologisches Team unter der Leitung von Jorge Ortega, QP, ein erstes Untertagebohrprogramm für das hochgradige Gold-Silber-Projekt El Potrero in Durango, Mexiko, vorbereitet hat (Abbildung 1 unten). Seit dem Erwerb des Projekts Ende Februar wurden systematische Untertage-Kanalprobenentnahmen durchgeführt, die 773 Proben in den drei historischen Minenstollen entlang 500 Metern des epithermalen Gangsystems Dos de Mayo umfassen (Abbildung 2 unten). Diese Arbeiten haben mehrere Erzkörper mit hochgradiger Gold-Silber-Mineralisierung in den drei Minen identifiziert (siehe Pressemitteilungen von Pinnacle vom 2. Juni, 22. Juli, 9. September und 12. November 2025 ) mit Einzelgehalten von bis zu 85,1 g/t Au und 520 g/t Ag. Mehrere hundert Oberflächenkanalproben oberhalb der historischen Minen mit Gehalten von bis zu 37,4 g/t Au und bis zu 2.280 g/t Ag (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 2. Juni 2025 ) deuten auf eine Kontinuität der Mineralisierung bis zur Oberfläche hin.

Da die Untertage-Probenentnahme auf die Ausdehnungen der Bergwerksanlagen beschränkt war, sind detaillierte Bohrungen erforderlich, um die endgültige Größe, Form und den Gehalt der mineralisierten Zonen zu bestimmen. Daher hat das Geologenteam von Pinnacle die Ergebnisse zusammengestellt und 3D-Modelle der Dos de Mayo Ader und der freigelegten Mineralisierung in den drei Minen erstellt (siehe Abbildung 3 unten), um ein systematisches Bohrprogramm zu planen, bei dem die Aderstruktur alle 12,5 Meter entlang des Streichens und vertikal untersucht wird. Da die Bohrlöcher entweder in oder unmittelbar neben der Aderstruktur angelegt werden, werden sie mit einer Länge von 20 bis 25 Metern relativ kurz sein. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das gesamte Programm etwa 2.600 Meter in 112 Bohrlöchern umfassen und etwa 6 Wochen dauern wird.

„Die Untertagebohrungen werden ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Potrero-Projekts sein“, erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. „Es ist nicht üblich, dass das erste Bohrprogramm eines neuen Projekts unterirdisch durchgeführt wird. Wir haben jedoch das Glück, dass wir durch die historischen Minenbauten zumindest zu einem Teil guten Zugang zur Mineralisierung haben, so dass dieses detaillierte Programm im Wesentlichen eher Abgrenzungsbohrungen als Explorationsbohrungen sein werden. Mit den Ergebnissen dieses Programms werden wir ein sehr gutes Verständnis der wichtigsten mineralisierten Zonen gewinnen, so dass wir mit der Erarbeitung eines vorläufigen Minenplans beginnen können. Mit anschließenden Oberflächenbohrungen können dann die Bereiche zwischen den Minenanlagen sowie weniger erschlossene Adern wie El Capulin und La Estrella, die zum ersten Mal beprobt werden, untersucht werden.“