BE OPEN feiert die Gewinner von Designing Futures 2050 auf der Umweltversammlung der Vereinten Nationen in Nairobi

LUGANO, Schweiz, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vom 8. bis 12. Dezember nahm BE OPEN an der 7. Sitzung der Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA-7) teil, die vom UN-Umweltprogramm in Nairobi, Kenia, veranstaltet wurde. Die Stiftung nutzte diese Gelegenheit, um die Gewinner des Wettbewerbs Designing Futures 2050 auszuzeichnen und zu feiern, der Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurde.

Die UNEA ist das höchste Entscheidungsgremium der Welt im Umweltbereich, und sie ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung der gemeinsamen Umweltbedrohungen. Die Versammlung bringt Minister, zwischenstaatliche Organisationen, multilaterale Umweltabkommen, das breitere UN-System, Gruppen der Zivilgesellschaft, Wissenschaftler, Aktivisten und den Privatsektor zusammen, um die globale Umweltpolitik zu gestalten.

Das diesjährige Thema der UNEA - Advancing sustainable solutions for a resilient planet - steht in völligem Einklang mit dem Ethos und dem Zweck des mehrjährigen Studentenwettbewerbsprogramms BE OPEN, das 2019 gestartet wird. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Fachkräfte in kreativen und technischen Bereichen für den dringenden Handlungsbedarf zu sensibilisieren, der sich aus den Zielen für nachhaltige Entwicklung ergibt.

Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, kommentierte die Veranstaltung wie folgt: "Der Ansatz von BE OPEN ist es, das Bewusstsein für die SDGs zu schärfen und darüber aufzuklären. Mit unseren Wettbewerben wollen wir die Fähigkeit junger Menschen, positive innovative Ideen zu entwickeln, hervorheben, fördern, unterstützen und feiern. Wir tun unser Bestes, um eine Plattform zu schaffen, die motiviert und hilft, sich selbst weiterzubilden, zu recherchieren, Verbindungen zu Mentoren und Gleichgesinnten aufzubauen, Lösungen zu entwickeln und zu präsentieren und vieles mehr.

"Das Selbstvertrauen junger Menschen zu stärken und ihnen zu helfen, ihre Bedeutung für die Gestaltung der Zukunft zu erkennen, zahlt sich zehnfach aus, weil wir jedes Jahr beständige, durchdachte, sinnvolle, gut recherchierte und innovative Ideen sehen. Wir erhalten die Gewissheit, dass die Ausbildung und Motivation junger Menschen, sich für einen nachhaltigen Wandel einzusetzen, der beste Weg nach vorne ist."

Designing Futures 2050 zielt darauf ab, junge Kreative zu ermutigen, die SDG-Agenda auf der Grundlage der heutigen Realitäten neu zu formulieren und zu aktualisieren, über die 2030-Agenda hinauszugehen und sich aktiv an der Entwicklung und Umsetzung realistischer und nachhaltiger Aktionspläne zu beteiligen, die für ihre eigene, weiter entfernte Zukunft günstig sind.

Die Gewinner des Wettbewerbs, die an den Sitzungen und Veranstaltungen der UNEA-7 teilnahmen, waren Ajisafe Damilola Ifeoluwa mit seinem Projekt Redefining Global Healthcare: Anpassung der SDGs für skalierbare praktische Auswirkungen; Foday David Kamara, der Gründer von Ecovironment: Umwandlung von Kunststoffabfällen in nachhaltige Baumaterialien; Adnan Hasyim Wibowo, Fathan Mubani und Rani Marhyani mit AGASA oder Algae for Sustainable Action: blühende Nachhaltigkeit durch Algeninstallation; Komborero Victor Kangai und Tinotenda Chrispen Makoni mit CALMs: Computer Aided Learning Management Suite; und Lucy Dain-Williams vertritt Tera Mira, Working with Nature to Drive Meaningful Change in Stretch Textiles.

Zusätzlich zu den Geldpreisen bringt BE OPEN die Gewinner der jährlichen Wettbewerbe jedes Jahr zu wichtigen internationalen Nachhaltigkeitsveranstaltungen wie COPs, Energiegipfeln für Studenten, UNECE-Foren und nun auch zur UNEA, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die Arbeit der größten Umweltagenturen der Welt kennenzulernen, Gleichaltrige, Experten, nationale und internationale Beamte und andere potenzielle Interessenvertreter für ihre zukünftige Ausbildung und Karriere zu treffen und Kontakte zu knüpfen.

BE OPEN ist der festen Überzeugung, dass innovative kreative Ansätze und die Einbindung junger Menschen in sinnvolle Aktionen durch Bildung und Motivation der Schlüssel für den Wandel zu einer nachhaltigen Existenz sind.

Bild - https://mma.prnewswire.com/media/2845389/BE_OPEN_Foundation.jpg

