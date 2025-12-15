Beginn des Handels auf Xetra

London, Großbritannien – 15. Dezember 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc., Vidac Pharma Holdings Plc., (XETRA, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium mit Fokus auf der Entwicklung von erstklassigen Onkologie-Therapien, freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien der Gesellschaft nun auch auf Xetra, der von der Deutschen Börse betriebenen elektronischen Handelsplattform, gehandelt werden.

Dr. Max Herzberg, aktiver Vorsitzender und CEO von Vidac Pharma Holdings Plc, kommentierte:

"Die Aufnahme des Handels an Xetra ist ein wichtiger Meilenstein für Vidac Pharma. Sie erhöht unsere Sichtbarkeit auf den europäischen Kapitalmärkten und verbessert den Zugang für eine breitere Basis institutioneller und privater Anleger, während wir unsere klinischen Entwicklungsprogramme weiter vorantreiben."

Die Aufnahme des Handels auf Xetra verschafft Vidac Pharma eine größere Präsenz bei europäischen Anlegern und ergänzt die bestehenden Handelsvereinbarungen des Unternehmens, indem sie die Liquidität und Zugänglichkeit unterstützt. Die Geschäftsführung von Vidac Pharma ist der Ansicht, dass der Handel auf Xetra im Einklang mit der langfristigen Strategie von Vidac Pharma steht und die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens bei der Weiterentwicklung seiner Onkologie-Pipeline widerspiegelt.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Erforschung und Entwicklung von erstklassigen Medikamenten widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkologisch-dermatologischen Erkrankungen leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Tumormikroumgebung modifiziert und dabei auf die Überexpression und falsche Verankerung des Hexokinase-2-Stoffwechselkontrollpunkts (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Tumormikroumgebung zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod zu provozieren, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen.

VDA-1102, der erste Medikamentenkandidat von Vidac Pharma, hat sich als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) erwiesen, während vorläufige Ergebnisse der Phase 2 bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) vielversprechende klinische Vorteile beim Menschen gezeigt haben.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding Plc dar, sondern dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen zu erkennen, darunter die Wörter "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "wird", "plant", "fortsetzen", "laufend", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "anstreben" oder "sollte", und umfassen Aussagen des Unternehmens zu den beabsichtigten Ergebnissen seiner Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Vidac Pharma Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 0,538EUR auf Stuttgart (15. Dezember 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.