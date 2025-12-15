The Platform Group AG wird planmäßig zur KGaA – Rechtsformwechsel erfolgreich umgesetzt
Mit einem klaren Votum der Aktionäre hat The Platform Group ihre Rechtsform neu ausgerichtet und setzt damit ein Zeichen für Kontinuität und stärkeren Aktionärsdialog.
Foto: Fashionette AG
- Der Formwechsel der The Platform Group AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) wurde am 15. Dezember 2025 wirksam.
- Die Hauptversammlung beschloss am 25. August 2025 die Umwandlung mit 99% der Stimmrechte.
- Die Gesellschaft firmiert nun als The Platform Group SE & Co. KGaA, und alle bisherigen Aktionäre sind nun Kommanditaktionäre.
- Die rechtliche und wirtschaftliche Identität sowie das Grundkapital und die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien bleiben unverändert.
- Die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien soll den Dialog mit den Aktionären fördern und wurde parallel zum Formwechsel durchgeführt.
- The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein Softwareunternehmen mit 19 Standorten in Europa und erzielte 2024 einen Umsatz von 525 Mio. Euro.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,3300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,98 % im
Plus.
+6,98 %
+2,04 %
-27,88 %
-35,76 %
-20,42 %
+40,35 %
-81,45 %
-79,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte