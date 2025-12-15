    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    The Platform Group AG wird planmäßig zur KGaA – Rechtsformwechsel erfolgreich umgesetzt

    Mit einem klaren Votum der Aktionäre hat The Platform Group ihre Rechtsform neu ausgerichtet und setzt damit ein Zeichen für Kontinuität und stärkeren Aktionärsdialog.

    Foto: Fashionette AG
    • Der Formwechsel der The Platform Group AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) wurde am 15. Dezember 2025 wirksam.
    • Die Hauptversammlung beschloss am 25. August 2025 die Umwandlung mit 99% der Stimmrechte.
    • Die Gesellschaft firmiert nun als The Platform Group SE & Co. KGaA, und alle bisherigen Aktionäre sind nun Kommanditaktionäre.
    • Die rechtliche und wirtschaftliche Identität sowie das Grundkapital und die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien bleiben unverändert.
    • Die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien soll den Dialog mit den Aktionären fördern und wurde parallel zum Formwechsel durchgeführt.
    • The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein Softwareunternehmen mit 19 Standorten in Europa und erzielte 2024 einen Umsatz von 525 Mio. Euro.

    The Platform Group

    +6,98 %
    +2,04 %
    -27,88 %
    -35,76 %
    -20,42 %
    +40,35 %
    -81,45 %
    -79,23 %
    ISIN:DE000A2QEFA1WKN:A2QEFA





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
