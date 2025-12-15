    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsWeitere NachrichtenvorwÃ¤rtsNachricht

    Konditionen fÃ¼r neue EH55-FÃ¶rderung stehen fest

    Foto: Baumaschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die ZinssÃ¤tze fÃ¼r die neu aufgelegte FÃ¶rderung fÃ¼r den Bau von EH55-EffizienzhÃ¤usern stehen.

    Bei einer Kreditlaufzeit von 35 Jahren und einer Zinsbindung von zehn Jahren betrÃ¤gt der Zinssatz 2,84 Prozent effektiv. Liegen Laufzeit und Zinsbindung bei jeweils zehn Jahren, wird ein Zinssatz von 1,94 Prozent fÃ¤llig. Das berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Bankenkreise.

    Der FÃ¶rderstart ist am Dienstag. Ab dann kÃ¶nnen AntrÃ¤ge bei der staatlichen FÃ¶rderbank KfW eingereicht werden. Die FÃ¶rderung erfolgt Ã¼ber zinsverbilligte Kredite. FÃ¼r diese Zinsverbilligungen stellt die Bundesregierung einmalig 800 Millionen Euro bereit. Sowohl Unternehmen als auch private HÃ¤uslebauer kÃ¶nnen AntrÃ¤ge stellen. Der Kredit kann bis 100.000 Euro je Wohneinheit umfassen. FÃ¼r Kommunen sind ZuschÃ¼sse vorgesehen.

    Bei EH55 handelt es sich um GebÃ¤ude, die nur 55 Prozent der Energie verbrauchen, die ein Standardhaus benÃ¶tigt. Die EH55-FÃ¶rderung war 2022 abgeschafft worden. Seitdem wurde der strengere und teurere EH40-Standard gefÃ¶rdert.


    Verfasst von Redaktion dts
