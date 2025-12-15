    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    AKTIE IM FOKUS

    Tesla steigen Richtung Rekordhoch - Autonomes Fahren und Roboter

    • Tesla-Aktien steigen auf Jahreshoch von 478,93 USD.
    • Charttechnischer Widerstand bei 470 USD überwunden.
    • Anleger setzen auf Robotaxi- und Roboter-Geschäft.
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla sind am Montag mit Schwung auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Mit einem Plus von 4,4 Prozent auf 478,93 US-Dollar ließen sie im frühen Handel einen charttechnischen Widerstand um die 470 Dollar hinter sich. Bei 488,55 Dollar würde die Aktie ein frisches Rekordhoch markieren.

    Nachdem die US-Zollpolitik und Streitereien mit US-Präsident Donald Trump die Aktien bis weit in den Frühling hinein belastet hatte, geht es spätestens seit dem Herbst wieder deutlich nach oben mit dem Aktienkurs. Treiber ist dabei mittlerweile aber weniger das E-Autogeschäft, vielmehr ist Tesla eine große "Wette" auf das Geschäft mit Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern.

    Dabei setzen Anleger auch darauf, dass Musk bei Tesla am Ball bleibt und die Projekte vorantreibt, nachdem die Aktionäre Anfang November einem Riesen-Vergütungspaket zugestimmt hatte, mit dem Musk bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar erhalten kann.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg liegen die Tesla-Papiere 2025 nun wieder knapp 18 Prozent im Plus; der Börsenwert liegt damit bei fast 1,6 Billionen Dollar./mis/men

    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 401,5 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +1,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 440,00USD was eine Bandbreite von -63,05 %/+8,37 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung von Tesla. Kritiker bezweifeln die Fortschritte bei autonomem Fahren und Robotaxis, hinterfragen die Einhaltung der Zeitpläne und sehen die Aktie möglicherweise vor einem Kursrückgang. Es wird spekuliert, dass 2026 ein entscheidendes Jahr für Tesla sein könnte, während die aktuelle Performance und strategische Ausrichtung kontrovers diskutiert werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

