Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.12.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
PNE
Tagesperformance: -4,63 %
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 1
Performance 1M: -2,29 %
Performance 1M: -2,29 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,47 %
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 2
Performance 1M: +22,19 %
Performance 1M: +22,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Kursrallye als temporär und nicht nachhaltig betrachten, äußern andere Bedenken über die Unternehmenskommunikation und die Wettbewerbsfähigkeit im schnell wachsenden Markt. Die letzten 14 Tage zeigen eine volatile Kursentwicklung, die von Unsicherheit geprägt ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 3
Performance 1M: -0,72 %
Performance 1M: -0,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was zu Skepsis über die Unternehmensführung und die Marktposition führt. Einige Anleger sehen jedoch Potenzial durch KI-Anwendungen und den Sandoz-Deal. Insgesamt bleibt das Vertrauen in die Aktie gering, während viele auf eine Stabilisierung hoffen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 4
Performance 1M: +1,95 %
Performance 1M: +1,95 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 5
Performance 1M: +15,47 %
Performance 1M: +15,47 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte