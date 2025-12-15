Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.12.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
argenx
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 1
Performance 1M: -3,80 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 2
Performance 1M: -5,47 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 3
Performance 1M: -5,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige negative Erwartungen äußern, etwa durch Puts-Käufe (Beitrag 1), gibt es auch positive Aspekte wie mögliche staatliche Investitionsgarantien (Beitrag 2) und die Genehmigung eines Panzerprojekts (Beitrag 10). Insgesamt zeigt sich eine gespaltene Meinung über die Kursentwicklung, die in den letzten 14 Tagen schwankte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Sanofi
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 4
Performance 1M: -7,25 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 5
Performance 1M: -0,82 %
BASF
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 6
Performance 1M: +3,43 %
