Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige negative Erwartungen äußern, etwa durch Puts-Käufe (Beitrag 1), gibt es auch positive Aspekte wie mögliche staatliche Investitionsgarantien (Beitrag 2) und die Genehmigung eines Panzerprojekts (Beitrag 10). Insgesamt zeigt sich eine gespaltene Meinung über die Kursentwicklung, die in den letzten 14 Tagen schwankte.