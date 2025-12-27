KI treibt die Wall Street weiter – Citi nennt ein ehrgeiziges Kursziel

Die Citigroup rechnet mit weiter steigenden Kursen an der Wall Street. Die US-Bank setzt ihr Jahresendziel für den S&P 500 im Jahr 2026 auf 7.700 Punkte. Als Treiber nennt Citi robuste Unternehmensgewinne und anhaltenden Rückenwind durch Investitionen in künstliche Intelligenz. Das geht aus einer Analystennotiz hervor, über die Reuters berichtet.

Nach Einschätzung von Citi bleibt der Ausbau der KI-Infrastruktur auch 2026 ein zentrales Thema für die Börse. Die Strategen erwarten jedoch einen Wandel. Der Markt dürfte sich stärker auf Unternehmen konzentrieren, die künstliche Intelligenz produktiv einsetzen, statt nur auf jene, die die Technologie bereitstellen.

"Während der KI-Schwerpunkt bestehen bleibt, dürfte sich die Entwicklung entlang eines wahrgenommenen Gewinner-gegen-Verlierer-Musters bewegen", schrieben die Strategen der Citigroup.

Bewertung bleibt hoch, Potenzial bleibt intakt

Citi erwartet, dass der Gewinn je Aktie im S&P 500 bis Ende 2026 auf 320 US-Dollar steigt. Die Konsensschätzung liegt laut Reuters bei rund 310 US-Dollar. Der Index hat im laufenden Jahr bereits ordentlich zugelegt.

Anleger setzen auf Optimismus rund um künstliche Intelligenz, starke Unternehmensgewinne und die Aussicht auf sinkende Zinsen. Gleichzeitig bleiben Sorgen über eine mögliche Blasenbildung und hohe Bewertungen im Technologiesektor präsent.

"Ein hohes Bewertungsniveau zu Beginn ist eine Hürde für den Markt, aber keine unüberwindbare", erklärte Citi. "Es erhöht vielmehr den Druck auf die Fundamentaldaten, die Kursentwicklung zu tragen."

Mehr Schwankungen im laufenden Bullenmarkt

Der aktuelle Bullenmarkt tritt nach Einschätzung von Citi in sein viertes Jahr ein. In dieser Phase seien stärkere Kursschwankungen zu erwarten, vor allem angesichts hoher impliziter Wachstumserwartungen. Im optimistischen Szenario sieht Citi den S&P 500 bei 8.300 Punkten. Im pessimistischen Fall könnte der Index auf 5.700 Punkte fallen.

Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für Strom Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit

Preisgarantie. Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mitPreisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion