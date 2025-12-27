    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Börsenprognose 2026

    KI treibt die Wall Street weiter – Citi nennt ein ehrgeiziges Kursziel

    Die Citigroup legt ein ambitioniertes Kursziel für den S&P 500 vor. Künstliche Intelligenz bleibt der Treiber, doch der Fokus soll sich deutlich verschieben.

    Die Citigroup rechnet mit weiter steigenden Kursen an der Wall Street. Die US-Bank setzt ihr Jahresendziel für den S&P 500 im Jahr 2026 auf 7.700 Punkte. Als Treiber nennt Citi robuste Unternehmensgewinne und anhaltenden Rückenwind durch Investitionen in künstliche Intelligenz. Das geht aus einer Analystennotiz hervor, über die Reuters berichtet.

    Fokus bei KI verschiebt sich

    Nach Einschätzung von Citi bleibt der Ausbau der KI-Infrastruktur auch 2026 ein zentrales Thema für die Börse. Die Strategen erwarten jedoch einen Wandel. Der Markt dürfte sich stärker auf Unternehmen konzentrieren, die künstliche Intelligenz produktiv einsetzen, statt nur auf jene, die die Technologie bereitstellen.

    "Während der KI-Schwerpunkt bestehen bleibt, dürfte sich die Entwicklung entlang eines wahrgenommenen Gewinner-gegen-Verlierer-Musters bewegen", schrieben die Strategen der Citigroup.

    Bewertung bleibt hoch, Potenzial bleibt intakt

    Citi erwartet, dass der Gewinn je Aktie im S&P 500 bis Ende 2026 auf 320 US-Dollar steigt. Die Konsensschätzung liegt laut Reuters bei rund 310 US-Dollar. Der Index hat im laufenden Jahr bereits ordentlich zugelegt.

    S&P 500

    +0,47 %
    +1,33 %
    +3,62 %
    +2,63 %
    +15,32 %
    +79,62 %
    +86,94 %
    +236,66 %
    +373,57 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Anleger setzen auf Optimismus rund um künstliche Intelligenz, starke Unternehmensgewinne und die Aussicht auf sinkende Zinsen. Gleichzeitig bleiben Sorgen über eine mögliche Blasenbildung und hohe Bewertungen im Technologiesektor präsent.

    "Ein hohes Bewertungsniveau zu Beginn ist eine Hürde für den Markt, aber keine unüberwindbare", erklärte Citi. "Es erhöht vielmehr den Druck auf die Fundamentaldaten, die Kursentwicklung zu tragen."

    Mehr Schwankungen im laufenden Bullenmarkt

    Der aktuelle Bullenmarkt tritt nach Einschätzung von Citi in sein viertes Jahr ein. In dieser Phase seien stärkere Kursschwankungen zu erwarten, vor allem angesichts hoher impliziter Wachstumserwartungen. Im optimistischen Szenario sieht Citi den S&P 500 bei 8.300 Punkten. Im pessimistischen Fall könnte der Index auf 5.700 Punkte fallen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


