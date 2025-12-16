    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Vertrag mit T-Mobile-Arena!

    Von wegen Waymo oder Tesla - Amazon landet den ersten Volltreffer bei Robo-Taxis

    Bei autonomen Fahrdiensten stehen meist Waymo oder Tesla im Rampenlicht. Doch Anleger sollten Amazon beobachten: Die Tochter Zoox sorgt mit ersten kommerziellen Schritten und einer prominenten Partnerschaft für Aufsehen!

    Foto: Zoox - Homepage

    Zoox schreibt ein kleines Stück Mobilitätsgeschichte. In Las Vegas wurde das Unternehmen zum offiziellen Fahrdienstleister der T-Mobile Arena ernannt – als erster Anbieter autonomer Fahrdienste mit einem Vertrag bei einer großen Sportstätte.

    Am West-VIP-Eingang gibt es eine eigene Abhol- und Bringzone für die Robotaxis. Für Las Vegas ist das mehr als ein Pilotprojekt: Die Kooperation gilt als Blaupause dafür, wie autonome Mobilität in den öffentlichen Verkehr einer Tourismusmetropole integriert werden kann.

    Vom Testbetrieb zur Kommerzialisierung

    Der Auftritt auf dem Las Vegas Strip markiert den Übergang von der Erprobung zur Kommerzialisierung. Zoox plant, ab Anfang 2026 in Las Vegas erstmals Fahrpreise zu erheben, später im Jahr auch in der San Francisco Bay Area. Parallel wird das Testgebiet massiv ausgeweitet. Neben Las Vegas und der Bay Area testet Zoox bereits in Seattle, Austin, Miami, Los Angeles, Atlanta und Washington, DC. In Los Angeles sollen Fahrzeuge bald systematisch kartieren und auf öffentlichen Straßen erprobt werden – ein wichtiger Schritt für die Skalierung in Kalifornien.

    Technologisch setzt Zoox auf einen radikalen Ansatz. Das symmetrische, bidirektionale Elektro-Robotaxi wurde von Grund auf für den autonomen Stadtverkehr entwickelt – ohne Lenkrad, ohne Pedale, mit identischer Front und Heck. Nach eigener Aussage ist Zoox damit das einzige Unternehmen, das ein speziell für den öffentlichen Straßenverkehr konzipiertes Robotaxi einsetzt, statt bestehende Fahrzeuge umzurüsten.

    Skalierung statt Showeffekt

    Bislang sind nur wenige Dutzend Fahrzeuge im Einsatz. Das soll sich ändern. Zoox plant eine deutliche Vergrößerung der Flotte sowie einen neuen Produktionsstandort in der Bay Area. Ziel ist es, aus dem aufmerksamkeitsstarken Auftritt in Las Vegas ein skalierbares Geschäftsmodell zu machen. Der Strip dient dabei als Schaufenster – für Technologie, Design und Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen mit hohem Verkehrsaufkommen.

    Robotaxis sind nicht alles

    Für Amazon ist Zoox mehr als ein Mobilitäts-Experiment. Der Konzern hatte das Start-up 2020 für rund 1,2 bis 1,3 Milliarden US-Dollar übernommen und als eigenständige Tochter mit eigener Führung positioniert. Strategisch denkt Amazon weiter: Die autonome Technologie soll perspektivisch auch im eigenen Fulfillment- und Liefernetzwerk eingesetzt werden, vor allem auf der letzten Meile. Gelingt hier der Durchbruch, könnten Versandkosten deutlich sinken – ein Hebel, der weit über das Robotaxi-Geschäft hinausgeht.

    Zoox ist damit kein isoliertes Projekt, sondern ein Baustein in Amazons langfristiger Automatisierungsstrategie, die Logistik, Mobilität und KI miteinander verbindet.

     

    Mein Tipp: Mit Blick auf 2026 zugreifen

    Mit einem Plus von nicht einmal drei Prozent seit Jahresanfang hinkt Amazon dem S&P 500 deutlich hinterher. Doch genau hier könnte die Chance liegen. Ähnlich wie bei Alphabet, wo sich der Markt erst spät vom kommerziellen Potenzial autonomer Fahrdienste überzeugen ließ, könnte 2026 das Jahr werden, in dem sichtbar wird, wo Amazon abseits von Cloud und E-Commerce erfolgreich unterwegs ist – etwa beim Robo-Taxi über Zoox.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
