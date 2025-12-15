VW-Tochter Porsche baut neues SUV-Modell in Leipzig

Die rein elektrische Reichweite spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, wie weit man generell mit einer Tankfüllung (hier lachhafte 36L) kommt. Mein Nachbar fährt die Kiste. Er sagt, er kommt 700-1000km. In der Theorie reicht die Batterie für 10 Kilometer, die Praxis ist aber so, daß der Motor hin und her switcht. Die Kiste ist so leise, dass man nicht mal hört, ob Verbrenner oder Elektro an ist. Er sagt, er komme 30-70km subjektiv rein elektrisch.





Ich denke mal, wenn VW ab 1.1. eh den Golf und T-Roc mit dem Hybrid anbieten wird, kommen auch Taigo, Tcross, Audi Q2, Allstreet A1 und Sportback, A3, ebenso Fahrzeuge von Seat und Skoda in Frage. Liste hatte ich ja bereits hier eingefügt. VW wird massiv profitieren von der Prämie. Für die AKtie und das Unternehmen geht alles in die richtige Richtung. Die Jammerlappenzeit ist vorbei.





Während jeder Pups hier diskutiert wird, sind andere bereits voll investiert. 😜





Leute, ihr müsst Euch auch mal die ganzen Automodelle angucken, bevor ihr in Aktien investiert.



