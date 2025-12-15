VW-Tochter Porsche baut neues SUV-Modell in Leipzig
- Porsche baut zweites SUV-Modell in Leipzig.
- Intern M1 genannt, Produktion startet Ende des Jahrzehnts.
- Modell als Verbrenner oder Plug-In-Hybrid geplant.
LEIPZIG (dpa-AFX) - Porsche wird in seinem Leipziger Werk ein zweites SUV-Modell bauen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten jetzt entschieden, das intern M1 genannte Fahrzeug in dem sächsischen Werk zu produzieren, teilte Porsche mit. Es solle Ende des Jahrzehnts vom Band laufen. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.
Das neue Modell solle als Verbrenner oder Plug-In-Hybrid auf den Markt kommen. Neben dem Elektro-Macan wird es das zweite Fahrzeug in SUV-Bauart aus Leipzig sein.
"Mit der Vergabe an den Standort Leipzig stärken wir zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität des Standortes", erklärte Produktionsvorstand Albrecht Reimold. Werkschef Gerd Rupp sprach von einem starken Signal für Leipzig.
Details zu möglichen Investitionen in das Werk und ein genauerer Zeitplan könnten derzeit nicht genannt werden, hieß es. Aktuell baut Porsche in Leipzig die Modelle Panamera und Macan./bz/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 107,7 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -1,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,97 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -8,76 %/+26,00 % bedeutet.
Welcher Hybrid ist super? MHEV - HEV - PHEV. Rechne mal deine 1/2 Liter Ersparnis gegen die Mehrkosten und die höhere Anzahl von Teilen die produziert werden müssen, sowie die Reparaturkosten bei steigender Fehlermöglichkeit bei gleichzeitigem Betrieb von 2 Systemen. Wenn du von 30 Km elektrischer Reichweite redest, dann geht um den PHEV, also 2 Komplettsysteme, deutlich höheres Gewicht, deutliche Mehrkosten. Dann musst dir mal die Frage stellen, wer deine 1 Liter Motoren als PHEV kaufen soll, bzw. wer da angesprochen werden soll diesen extremen Aufpreis gerade in dieser Fahrzeugklasse zu zahlen, den er mit dem Spritersparnis nie wieder reinholt. Wenn du Boss von VW wärst, dann wäre VW Morgen pleite.