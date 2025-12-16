    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Teurer Irrtum

    2733 Aufrufe 2733 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland hat sich in eine Falle manövriert

    Günstige Energie, große Märkte, starke Gewinne. Deutschland glaubte lange, Wirtschaftsverbindungen schaffen Stabilität. Doch Handel wird auch gezielt als Machtinstrument genutzt. Das zu unterschätzen kann teuer sein.

    Für Sie zusammengefasst
    • Abhängigkeiten von autoritären Staaten ignoriert.
    • Handel als geopolitisches Machtinstrument erkannt.
    • Notwendigkeit von Diversifizierung und Sicherheitsprüfungen.
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Teurer Irrtum - Deutschland hat sich in eine Falle manövriert
    Foto: wO-Midjourney

    Deutschland hielt wirtschaftliche Beziehungen lange für einen Stabilitätsanker. Doch autoritäre Staaten denken anders. Russland und China nutzen Handel gezielt als Machtinstrument – und Deutschland hat das zu spät erkannt.

    Deutschland verstand sich jahrzehntelang als Musterfall der Globalisierung. Handel, so die Überzeugung, schafft Wohlstand, Verflechtung und am Ende auch Stabilität. Man hoffte, durch Gas-, Auto- und Maschinenhandel mit der ganzen Welt Beziehungen aufzubauen, die im gegenseitigen Interesse sein sollten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.500,00€
    Basispreis
    16,13
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.688,50€
    Basispreis
    15,97
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Doch was hierzulande als "rein wirtschaftliches Projekt" galt, erwies sich als Einbahnstraße in eine strategische Abhängigkeit – mit politischen und sicherheitspolitischen Folgen. Spätestens mit dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde sichtbar, wie trügerisch dieses Denken war. Dennoch zeigt sich auch heute noch immer wieder, dass wenig gegen solche Abhängigkeiten unternommen wird, sei es bei Antibiotika, Autochips oder seltenen Erden.

    Das Grundproblem liegt in zwei völlig unterschiedlichen Logiken. Deutsche Unternehmen handeln nach marktwirtschaftlichen Kriterien: günstige Energie, verlässliche Lieferketten, neue Absatzmärkte. Staaten wie Russland oder China dagegen betrachten wirtschaftliche Beziehungen nicht primär als Geschäft, sondern als geopolitisches Instrument, schreibt Birgit Jennen in ihrem Buch "Putins Marionetten". Sie nutzen Handel, Investitionen und Preise gezielt, um politischen Einfluss in anderen Ländern zu gewinnen, Abhängigkeiten zu schaffen und Handlungsspielräume einzuengen. Natürlich braucht eine Exportnation wie Deutschland für Wachstum und Wohlstand internationalen Handel. Doch beim Handel mit autokratischen Staaten muss klar sein, dass es hier nicht allein ums Geschäft geht.

    Diese Asymmetrie wurde in Deutschland lange ignoriert. Die Politik folgte der Industrie und erklärte zentrale Projekte zur reinen Wirtschaftssache. Sicherheitspolitische Risiken wurden ausgeblendet oder nachrangig behandelt. Der kurzfristige Vorteil – billige Energie, große Aufträge – überwog jede strategische Vorsicht. Natürlich war Siemens daran interessiert, Gasturbinen, von denen eine rund 30 Millionen Euro kostet, an Russland zu verkaufen, und natürlich wollte sich BASF günstige Gaslieferungen nach Deutschland sichern. Dass die Gegenseite diese Beziehungen unter Umständen völlig anders eingeordnet hat, spielte kaum eine Rolle.

    Abhängigkeit entsteht dabei selten abrupt, sondern schleichend. Attraktive Konditionen wirken wie ein Lockmittel, Netzwerke zwischen Unternehmen und Politik verfestigen Interessen, und mit jeder neuen Investition wird ein Ausstieg teurer. Autokratische Staaten kalkulieren langfristig, erläuterte Jennen im Interview mit wallstreetONLINE. Sie akzeptieren wirtschaftliche Zugeständnisse, solange sie strategische Positionen gewinnen. Komplexe Strukturen und Grauzonen erschweren politische Korrekturen – und wenn die Rechnung präsentiert wird, ist der Handlungsspielraum bereits stark eingeschränkt.

    Russland lieferte dafür das Lehrbeispiel. Trotz wachsender Warnsignale wurde die wirtschaftliche Verflechtung weiter vertieft. Abhängigkeiten wurden nicht als Risiko, sondern notwendig und im beidseitigen Interesse gesehen. Erst als Moskau seine wirtschaftliche Macht offen politisch einsetzte, wurde klar, wie einseitig dieses Modell war. Der Preis für jahrzehntelange Naivität zeigte sich schlagartig – wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich.

    Das Muster droht sich nun im Verhältnis zu China zu wiederholen. Auch hier werden Marktgröße und Wachstumspotenzial so stark gewichtet, dass Risiken ausgeblendet werden. Doch wer glaubt, dass der Ausbau wirtschaftlicher Verflechtungen folgenlos bleibt, verkennt die Realität autoritärer Systeme, sagt Jennen. Sie trennen nicht zwischen Wirtschaft und Macht – sie verbinden beides.

    Die Lehre ist unbequem, aber notwendig: Wirtschaftsbeziehungen zu autoritären Staaten können nicht allein nach betriebswirtschaftlichen Kriterien beurteilt werden. Wo die Gegenseite geopolitisch denkt, muss auch Politik geopolitisch handeln. Das bedeutet nicht wirtschaftliche Abkopplung, sondern mehr Diversifizierung, klare Sicherheitsprüfungen für Schlüsselindustrien und einen politischen Rahmen, der der Wirtschaft Grenzen setzt, wenn Abhängigkeiten geschaffen und europäische Sicherheitsinteressen tangiert werden.

    Deutschlands Wohlstand hängt am Welthandel. Seine Souveränität darf es nicht.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Teurer Irrtum Deutschland hat sich in eine Falle manövriert Günstige Energie, große Märkte, starke Gewinne – und blinde Flecken für Risiken. Deutschland glaubte lange, wirtschaftliche Verflechtung schaffe Stabilität. Doch in autoritären Staaten wird Handel auch gezielt als Machtinstrument genutzt. Das zu unterschätzen, kann sehr teuer werden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     