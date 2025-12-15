    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    DraculaLand / DraculaLand: Mega-Park entsteht im Mutterland des düsteren ...

    DraculaLand: Mega-Park entsteht im Mutterland des düsteren Grafen / Milliardenprojekt des Unternehmers Dragos Dobrescu soll Rumänien in eine globale Unterhaltungsdestination verwandeln (FOTO) Bukarest (ots) - HighTech und Grafen-Gruft - unweit des internationalen Flughafens der rumänischen Hauptstadt Bukarest entsteht der weltweit erste und größte Touristenkomplex zum Thema Dracula auf einer Fläche von 160 Hektar sorgfältig konsolidiertem Land. DraculaLand ist eines der ehrgeizigsten Unterhaltungsprojekte, das in den letzten Jahren in Europa ausschliesslich mit privatem Kapital entwickelt wurde und ohne öffentliche staatliche Mittel oder europäische Fonds auskommt. Unter der Koordination des rumänischen Unternehmers Dragos Dobrescu werden 1 Milliarde in ein Projekt investiert, das verspricht, weit mehr als nur ein traditioneller Themenpark zu sein und bereits 2027 öffnen soll.

    Die Dimensionen sind beeindruckend. Ein 780.000 Quadratmeter großer Themenpark mit sechs immersiven Zonen. Eine Arena mit 22.500 Plätzen für Konzerte und E-Sport-Wettbewerbe. Drei Hotels mit insgesamt 1.200 Zimmern. Ein 50.000 Quadratmeter großer Wasserpark mit einem der größten Wellenbäder Europas. Ein Luxus-Mode-Outlet, das gemeinsam mit dem Team von The Mall Firenze entwickelt wurde. Eine professionelle Rennstrecke mit einer Länge von 4,5 Kilometern. Und ein 15.000 Quadratmeter großes Technologiezentrum, das Platz für mehr als tausend Arbeitsplätze für Start-ups aus den Bereichen Gaming, künstliche Intelligenz und digitale Kreativwirtschaft bieten soll.

    Von der Seniorenbetreuung bis zur Unterhaltung

    Dobrescu bringt umfangreiche Erfahrung in dieses Projekt ein. Als Gründer der Marke Monolit entwickelte er Vitalitas, das derzeit größte Seniorenpflegezentrum in Europa und stellte damit seine Fähigkeit, Großprojekte zu realisieren, unter Beweis. DraculaLand stellte über BNV Advisory ein strategisches Beraterteam zusammen, dem auch der ehemalige rumänische Ministerpräsident Florin Cîtu angehört, der dem Projekt hochkarätige Finanz- und Regulierungskompetenz verleiht.

    "DraculaLand ist mehr als ein Themenpark, es ist ein nationales Symbol, das Rumäniens Fähigkeit unter Beweis stellt, Wahrzeichen von Weltklasse zu schaffen", erklärte Dobrescu bei der Vorstellung des Projekts. "Dieses Projekt vereint Tourismus, Technologie, Kultur und Innovation zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmotor, von dem Rumänien über Generationen hinweg profitieren wird.

    Die Themenbereiche sind von der reichen gotischen Fantasiewelt inspiriert, die mit Rumäniens berühmtester Legende verbunden ist: "Transsilvanien" wird traditionelle Dörfer vor der Kulisse der Karpatenlandschaft nachbilden; "London Town" verspricht die neblige Atmosphäre des viktorianischen Englands; "Port of New Orleans" fängt den mystischen Charme Louisianas ein. Die insgesamt über 40 Attraktionen wurden von Creative Studio Berlin entworfen, dessen Portfolio auch Kooperationen mit dem Europa-Park, Deutschlands größtem Themenpark, umfasst.

    Vampire im Metaverse

    Mit einem zukunftsweisenden Ansatz haben die Entwickler einen vollständigen "digitalen Zwilling" geschaffen, eine Metaverse-Version von DraculaLand, die mit Unreal Engine 5 erstellt wurde. Die Plattform ermöglicht es Zuschauern auf der ganzen Welt, den Park virtuell zu erleben und an Konzerten und Veranstaltungen teilzunehmen, die in Echtzeit mit dem physischen Raum synchronisiert sind.

    Das digitale Ökosystem umfasst DraculaCoin, einen nativen Token, der nahtlos in physischen und virtuellen Umgebungen funktioniert, sowie NFT-basierte Systeme für digitales Eigentum und KI-gestützte Personalisierung. Mit diesem Ansatz positioniert sich Dracula Land als eine der ersten Unterhaltungsdestinationen weltweit, die traditionelle physische Unterhaltung vollständig mit fortschrittlichen digitalen Erlebnissen verbindet.

    Acht Jahre Vorbereitung

    Das Team von Dobrescu verbrachte acht Jahre damit, 83 Grundstücke zu einem kompakten 160 Hektar großen Gelände zusammenzufassen, gefolgt von mehr als drei Jahren Studien und Masterplanung. Das Projekt zog eine beeindruckende Liste internationaler Partner an: Creative Studio Berlin für das Attraktionsdesign, Piuarch Milano und The Mall Firenze Team für den Einzelhandel, RB+P für die Architektur sowie Deloitte und Èsuca Zbârcea & Asociatii für die Finanz- und Rechtsberatung. Die Genehmigung des Bebauungsplans wird für Mitte 2026 erwartet, der Baubeginn ist für September desselben Jahres geplant und die Eröffnung wird bereits für 2027 erwartet.

    Wirtschaftliche Auswirkungen

    Das Projekt wird in der Anfangsphase voraussichtlich jährlich rund drei Millionen Besucher anziehen und über 5.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze in den Bereichen Tourismus, Technologie und Dienstleistungen schaffen. Die prognostizierten wirtschaftlichen Auswirkungen belaufen sich auf 5 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren, neben erheblichen Steuereinnahmen und Vorteilen für die regionale Entwicklung.

    Für Rumänien ist DraculaLand ein Wahrzeichen, das mit etablierten europäischen Reisezielen konkurrieren kann, und ein überzeugender Grund für die Millionen von Touristen, die jedes Jahr Bukarest besuchen, ihren Aufenthalt zu verlängern. Mit direkter Anbindung an die Autobahn und der Nähe zu einer der pulsierendsten Hauptstädte Europas wird das Projekt Rumänien fest auf der globalen Unterhaltungskarte positionieren.

    Weitere Informationen: http://www.draculaland.com/

    Für Medien und interessierte Investoren:

    mailto:press@draculaland.com
    Oder Webseite http://www.draculand.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181655/6180023 OTS: DraculaLand






