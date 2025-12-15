JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Insgesamt sähen die Wirksamkeitsdaten für Varegacestat von Immunome im Vergleich zu Ogsiveo zwar numerisch besser aus, es seien aber detaillierte Daten erforderlich, um die Wettbewerbsbedrohung vollständig zu bewerten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde die Bedrohung bereits weitgehend vom Markt antizipiert, weshalb er keine wesentlichen Auswirkungen auf die Merck-Aktie sieht./rob/mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 118EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 € , was eine Steigerung von +26,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer