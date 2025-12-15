JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Insgesamt sähen die Wirksamkeitsdaten für Varegacestat von Immunome im Vergleich zu Ogsiveo zwar numerisch besser aus, es seien aber detaillierte Daten erforderlich, um die Wettbewerbsbedrohung vollständig zu bewerten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde die Bedrohung bereits weitgehend vom Markt antizipiert, weshalb er keine wesentlichen Auswirkungen auf die Merck-Aktie sieht./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 118EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
