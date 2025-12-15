Dan Ives: DAS sind die Top-Picks aus Europa

Er erklärte gegenüber CNBC: "Ich reise viel durch Europa, und der Frust wächst, weil Investoren sehen, was weltweit passiert, und fragen sich: Was ist mit uns?"

Dan Ives von Wedbush sagt, Europa stehe vor einem "entscheidenden Moment" in Bezug auf seine Fähigkeit, als Technologiezentrum zu konkurrieren.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!

Trotz der Herausforderungen zeigen die Analystenmeinungen zu den vier europäischen Tech-Unternehmen, auf die Ives sein Augenmerk richtet, weiterhin positive Aussichten.

SAP

Der deutsche Software-Riese hat 2025 bisher einen Kursrückgang von rund 11 Prozent verzeichnet, Analysten sehen jedoch erhebliches Aufwärtspotenzial.

Laut einem von LSEG erstellten Konsens haben Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 286,42 Euro festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von gut 35 Prozent entspricht.

Die Bank of America bezeichnete SAP in einer Mitteilung Anfang des Monats als eines ihrer "25 Top-Aktien für 2026."

"Einige Dinge, die SAP macht, sind offensichtlich beeindruckend", sagt Ives.

ASML

Der niederländische Halbleiterausrüster ASML, der hochkomplexe Fotolithografie-Maschinen für die Fertigung modernster Chips herstellt, verzeichnete in diesem Jahr bisher einen Kursanstieg von rund 38 Prozent.

Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 972,44 Euro, was einem moderaten Aufwärtspotenzial von gut 2 Prozent entspricht.

Bank of America-Analyst Didier Scemama bezeichnete das Unternehmen als seine Top-Auswahl im Halbleiterbereich und eine der besten Aktien für 2026. Er erwartet, dass ASMLs Bruttomargen 2027 steigen werden.

"ASML ist ein zentraler Player im Bereich KI", meint Ives.

Seit ihrem Börsengang an der NYSE im September ist die Aktie von Klarna um rund 19 Prozent gefallen, Analysten sehen jedoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

Laut LSEG-Daten liegt das durchschnittliches Kursziel bei 45,63 US-Dollar, was einem Plus von rund 41 Prozent entsprechen würde.

Im November übertraf das Unternehmen im ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang die Umsatzprognosen der Wall Street für das dritte Quartal. Klarna berichtete damals von einem Wachstumsschub in den USA. Auch Klarna befindet sich auf der "Top-Pick"-Liste von Analyst Ives.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 219,77 € , was eine Steigerung von +4,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer