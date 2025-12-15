Mit deutschem Unternehmen
Dan Ives: DAS sind die Top-Picks aus Europa
Dan Ives betont, dass es trotz des wachsenden Frusts vieler Investoren über Europas Fähigkeit, Tech-Champions hervorzubringen, einige Unternehmen auf dem Kontinent gibt, auf die er voller Zuversicht setzt.
- Europa hat viel Potenzial für Tech-Champions.
- SAP und ASML zeigen positive Analystenmeinungen.
- Klarna könnte starkes Wachstum in den USA erleben.
Dan Ives von Wedbush sagt, Europa stehe vor einem "entscheidenden Moment" in Bezug auf seine Fähigkeit, als Technologiezentrum zu konkurrieren.
Er erklärte gegenüber CNBC: "Ich reise viel durch Europa, und der Frust wächst, weil Investoren sehen, was weltweit passiert, und fragen sich: Was ist mit uns?"
Trotz der Herausforderungen zeigen die Analystenmeinungen zu den vier europäischen Tech-Unternehmen, auf die Ives sein Augenmerk richtet, weiterhin positive Aussichten.
Der deutsche Software-Riese hat 2025 bisher einen Kursrückgang von rund 11 Prozent verzeichnet, Analysten sehen jedoch erhebliches Aufwärtspotenzial.
Laut einem von LSEG erstellten Konsens haben Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 286,42 Euro festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von gut 35 Prozent entspricht.
Die Bank of America bezeichnete SAP in einer Mitteilung Anfang des Monats als eines ihrer "25 Top-Aktien für 2026."
"Einige Dinge, die SAP macht, sind offensichtlich beeindruckend", sagt Ives.
Der niederländische Halbleiterausrüster ASML, der hochkomplexe Fotolithografie-Maschinen für die Fertigung modernster Chips herstellt, verzeichnete in diesem Jahr bisher einen Kursanstieg von rund 38 Prozent.
Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 972,44 Euro, was einem moderaten Aufwärtspotenzial von gut 2 Prozent entspricht.
Bank of America-Analyst Didier Scemama bezeichnete das Unternehmen als seine Top-Auswahl im Halbleiterbereich und eine der besten Aktien für 2026. Er erwartet, dass ASMLs Bruttomargen 2027 steigen werden.
"ASML ist ein zentraler Player im Bereich KI", meint Ives.
Klarna
Seit ihrem Börsengang an der NYSE im September ist die Aktie von Klarna um rund 19 Prozent gefallen, Analysten sehen jedoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial.
Laut LSEG-Daten liegt das durchschnittliches Kursziel bei 45,63 US-Dollar, was einem Plus von rund 41 Prozent entsprechen würde.
Im November übertraf das Unternehmen im ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang die Umsatzprognosen der Wall Street für das dritte Quartal. Klarna berichtete damals von einem Wachstumsschub in den USA. Auch Klarna befindet sich auf der "Top-Pick"-Liste von Analyst Ives.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion