Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando

Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer optimistisch sind und auf eine positive Kursentwicklung und gute Zahlen hoffen, äußern andere Skepsis und erwarten negative Entwicklungen aufgrund der Konkurrenz. Goldman Sachs sieht ein hohes Kurspotenzial von 90%, was die Stimmung etwas aufhellt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war jedoch unauffällig.