Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 1
Performance 1M: +9,49 %
BASF
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 2
Performance 1M: +3,43 %
Zalando
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 3
Performance 1M: +0,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer optimistisch sind und auf eine positive Kursentwicklung und gute Zahlen hoffen, äußern andere Skepsis und erwarten negative Entwicklungen aufgrund der Konkurrenz. Goldman Sachs sieht ein hohes Kurspotenzial von 90%, was die Stimmung etwas aufhellt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war jedoch unauffällig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 4
Performance 1M: +3,07 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -5,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger besorgt über Insidertrades und mögliche Kursrückgänge sind, verweisen andere auf positive Entwicklungen wie die Genehmigung eines Panzerprojekts und mögliche Investitionsgarantien der Bundesregierung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine negative Tendenz, was die Unsicherheiten im Markt widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 65,81%
|PUT: 34,19%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 31,62 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
