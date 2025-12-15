    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    AKTIE IM FOKUS

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tui setzen Erholung beschleunigt fort - Hoch seit September

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui-Aktien steigen um 6,7% auf 8,77 Euro.
    • Seit November Kursgewinne von rund 25% erzielt.
    • Jahresgewinn nur 5%, MDax über 17% gestiegen.
    AKTIE IM FOKUS - Tui setzen Erholung beschleunigt fort - Hoch seit September
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anteilsscheine von Tui haben am Montag ihre jüngste Erholung beschleunigt fortgesetzt und den höchsten Stand seit Anfang September erklommen. Im späten Handel notierten die Papiere des Touristikkonzerns 6,7 Prozent im Plus bei 8,77 Euro. Allein seit Anfang November haben die Aktien damit um rund ein Viertel an Wert zugelegt.

    Längerfristig ist der zuletzt gute Lauf für die Anleger aber nicht mehr als ein Trostpflaster, denn seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn auf lediglich gut 5 Prozent, während der MDax in dieser Zeit um mehr als 17 Prozent zugelegt hat. Das mehrjährige Chartbild bleibt geprägt von der Corona-Pandemie, die den Reisekonzern ab 2021 ins Wanken gebracht und den Kurs auf eine lange Talfahrt geschickt hatte. In dieser Zeit haben auch notwendige Staatshilfen und mehrere Kapitalmaßnahmen Einfluss auf den Reisekonzern genommen./edh/men

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.457,59€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.973,04€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    TUI

    +8,04 %
    -1,56 %
    +6,40 %
    +2,19 %
    -3,70 %
    -1,17 %
    -35,90 %
    -81,97 %
    +33,39 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 30.116 auf Ariva Indikation (15. Dezember 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,50 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8750EUR.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der TUI Aktie. Insiderkäufe der Vorstände werden als Vertrauensbeweis gesehen, während Prognosen einen Kursanstieg auf 10–15 Euro in 1–3 Jahren erwarten lassen. Zudem werden die Auswirkungen von Quartalszahlen, Kosteneinsparungen, Währungsschwankungen und Schuldenmanagement auf die Bewertung erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Tui setzen Erholung beschleunigt fort - Hoch seit September Die Anteilsscheine von Tui haben am Montag ihre jüngste Erholung beschleunigt fortgesetzt und den höchsten Stand seit Anfang September erklommen. Im späten Handel notierten die Papiere des Touristikkonzerns 6,7 Prozent im Plus bei 8,77 Euro. Allein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     