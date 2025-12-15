Tui setzen Erholung beschleunigt fort - Hoch seit September

Mtyp, nein, es gibt eben nicht nur die "Gewinnmaximierung" als einziges Ziel des Managements. Die Vermehrung von Aktionärsvermögen (sprich: gute Kursperformance) ist auch ein wichtiges Ziel, ggfs sogar wichtiger. Nehmen wir mal ein Extrem-Szenario: TUI macht jetzt eine neue KE iHv 1,3 Mrd., hat keine Nettoverschuldung mehr, die Zinskosten sinken dramatisch und der Nettogewinn sieht besser aus. "Gewinnmaximierung" in Deinem Sinne, dennoch ein Desaster für die Aktionäre. Ich gebe doch nicht einem Unternehmen Geld oder verzichte auf Dividenden, damit beim Unternehmen die Zinsen optimiert werden...





Warum hat TUI das Leverage Ziel von "strongly under 1.0x" auf "under 0.5x" geändert? Die Notwendigkeit sehe ich nicht. Das war ein klarer Trade-Off zwischen Leverage und Kapitalrückführung an die Aktionäre - und wie TUI sich entschieden hat, sieht man. Und auch wenn ich mich dem Team muhlan/Reaktor nähere: aktionärsfreundlich ist das nicht. Und plakativ gefragt: Will ich, dass S&P sein Rating von BB- auf BB erhöht oder dass der Kurs von 8 auf 10 Euro steigt? Ich habe da eine ganz klare Meinung zu.





mbpoll, es geht nicht um negativ schreiben und dass ich das WILL. Ich hatte bis gestern morgen Aktien und hätte nichts lieber gehabt, als eine vernünftige Entwicklungen bei TUI zu sehen in Verbindung mit einer guten Kursperformance. Aber man will doch endlich mal Fortschritte bei seinem Investment sehen und einen pay off! Vor einem Jahr 5-10% Umsatz- und 7-10% Umsatzwachstum geguidet, jetzt sind es 2-4 % Umsatz und wiederum 7-10% EBIT Wachstum in der Guidance. Vor einem Jahr die Hoffnung, dass eine merkliche Dividende kommt - jetzt ist es eine symbolische mit einer homöopathischen Rendite. Das ist doch ein verlorenes Jahr!





Mal ganz ehrlich: stellt Dich das zufrieden?? Ist das das "beat-and-raise" Event gewesen, ist das die Div.rendite, die neue Investoren anlockt? Ist das der Trigger gewesen, dass die Aktie endlich mal aus der Lethargie erwacht und in Richtung Zweistelligkeit geht? Das ist doch alles mit "nein" zu beantworten, oder? Du lässt Dich mit dieser Floskel "Rekordzahlen" beeindrucken und ich verrate Dir etwas: mit 7-10% Wachstum beim EBIT wird JEDES Jahr in der Zukunft ein Rekordjahr. Ob das aber zu einem zweistelligen KGV führt, darf bezweifelt werden.





Dass ich mit Heho einer Meinung bin, was die HFs betrifft, muss ich nicht gesondert nochmals betonen.