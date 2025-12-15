    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    PNE Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 15.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die PNE Aktie bisher Verluste von -4,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.

    Foto: PNE AG

    PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

    PNE aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PNE Aktie. Mit einer Performance von -4,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei PNE insgesamt ein Minus von -25,81 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die PNE Aktie damit um -0,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PNE einen Rückgang von -7,90 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

    PNE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,10 %
    1 Monat -2,29 %
    3 Monate -25,81 %
    1 Jahr -8,88 %

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 747,99 Mio.EUR € wert.

    PNE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNE

    -4,09 %
    +2,78 %
    -0,96 %
    -24,53 %
    -7,84 %
    -53,74 %
    +34,11 %
    +429,44 %
    +242,14 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG



