    AORUS PRIME 5 Desktopsysteme sind jetzt erhältlich und stehen für die hohe Produktqualität, für die GIGABYTE seit Jahren bekannt ist.

    Foto: NVIDIA Corporation

    TAIPEI, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine international anerkannte Marke im Bereich Computertechnologie, gibt bekannt, dass das neue AORUS PRIME 5 ab sofort erhältlich ist. Dieses leistungsstarke Desktop-System basiert auf einer modernen Architektur mit hochwertiger Hardware, kombiniert mit den bewährten Kühlungsinnovationen und der fortschrittlichen Lüftertechnologie von GIGABYTE.

    AORUS PRIME 5 Desktop Systems Now Available Showcasing GIGABYTE’s Proven Reliability

    Das AORUS PRIME 5 wurde entwickelt, um hohe Geschwindigkeit und langfristige Zuverlässigkeit für Gaming- und Multitasking-Anwendungen zu ermöglichen. Es vereint Leistung, Präzision und Design mit echter Plug-and-Play-Benutzerfreundlichkeit.

    Das System ist mit einem AMD Ryzen 7 9800X 3D-Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 5080-Grafikkarte ausgestattet, die eine moderne Multicore- und KI-Performance unterstützt. Ergänzt wird die Konfiguration durch GIGABYTE-Komponenten, darunter eine 2-TB-SSD und 32 GB High-Speed-RGB-Speicher, die schnelle Reaktionszeiten und flüssiges Multitasking ermöglichen. Diese Systemarchitektur steht für GIGABYTEs Fokus auf Stabilität und eine integrierte, leistungsoptimierte Kühlung.

    Das neue Hawk-Fan-Design sorgt für eine Erhöhung des Luftdrucks um bis zu 89 % und des Luftstroms um bis zu 42 % gegenüber dem Vorgängermodell. Die eingesetzte Flügelspitzentechnologie reduziert Turbulenzen und Geräuschentwicklung. In Kombination mit der Flüssigkeitskühlung und dem Gehäuse mit hohem Luftdurchsatz bleibt die Systemleistung auch unter hoher Last stabil. Das Kühlkonzept umfasst einen rund 80 %igen Mesh-Ansaugbereich und zusätzliche seitliche Belüftungsöffnungen, welche auch die ARGB-Beleuchtung optisch hervorheben.

    Das AORUS PRIME 5 bietet ein umfassendes, sofort einsatzbereites Desktop-Erlebnis, gefertigt aus aufeinander abgestimmten GIGABYTE-Komponenten für Gaming- und Kreativanwendungen. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren und richtet sich nach den jeweiligen Einführungsplänen der autorisierten Einzelhändler und Online-Partner. Detaillierte Spezifikationen und Bezugsquellen sind online abrufbar unter AORUS PRIME 5.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2793308/AORUS_PRIME_5_Desktop_Systems_Now_Available_Showcasing_GIGABYTE_s_Proven.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aorus-prime-5-desktopsysteme-sind-jetzt-erhaltlich-und-stehen-fur-die-hohe-produktqualitat-fur-die-gigabyte-seit-jahren-bekannt-ist-302640083.html



