Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.297,40USD pro Feinunze und notiert damit -0,06 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 63,30USD und damit +2,19 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,43USD und verzeichnet ein Minus von -1,20 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,53USD und verzeichnet ein Minus von -1,63 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.571,00 USD +4,14 % Platin 1.798,50 USD +3,10 % Kupfer London Rolling 11.658,75 USD +1,20 % Aluminium 2.857,74 PKT -0,28 % Erdgas 4,026 USD -2,12 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +4,14 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.12.25, 17:29 Uhr.