Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.297,40USD pro Feinunze und notiert damit -0,06 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 63,30USD und damit +2,19 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,43USD und verzeichnet ein Minus von -1,20 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,53USD und verzeichnet ein Minus von -1,63 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.571,00USD
|+4,14 %
|Platin
|1.798,50USD
|+3,10 %
|Kupfer London Rolling
|11.658,75USD
|+1,20 %
|Aluminium
|2.857,74PKT
|-0,28 %
|Erdgas
|4,026USD
|-2,12 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +4,14 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.12.25, 17:29 Uhr.