DIFC wird zu einem der fünf weltweit führenden Standorte für Hedgefonds-Manager - mittlerweile sind über 100 Hedgefonds im Zentrum registriert

DUBAI, VAE, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das DIFC, das führende globale Finanzzentrum im Nahen Osten, Afrika und Südasien, hat seinen 100. Hedgefonds registriert und unterstreicht damit seine Dominanz in diesem Sektor und seinen erfolgreichen Weg zu einem der fünf weltweit führenden Zentren für diese Branche. Das DIFC wird zu einem der fünf weltweit führenden Zentren für Hedgefonds-Manager – mittlerweile sind über 100 Hedgefonds im Zentrum registriert.

Die Zahl der Hedgefonds-Manager hat sich seit Anfang 2024 von 50 verdoppelt. Bei 81 handelt es sich um Manager mit einem verwalteten Vermögen von über einer Milliarde Dollar.

Im Laufe des Jahres 2025 kamen unter anderem Baron Capital Management, BlueCrest Capital, Naya Capital Management, Nine Masts Capital, North Rock Capital, Oak Hill Advisors, Pearl Diver Capital, Select Equity Group, Strategic Investment Group, Silver Point Capital, Squarepoint Capital und Welwing Capital Group hinzu.

Sie schließen sich den größten Namen der Branche in der Region an, darunter Balyasny, BlackRock, Blue Owl, Brevan Howard, Dymon Asia, Exodus Point, Hudson Bay, Millennium, Qube Research and Technologies (QRT) und Verition.

Manager schließen sich weiterhin in Rekordtempo dem DIFC an, da sie dort auf den asiatischen, europäischen und amerikanischen Märkten handeln, auf die größten Talentpools der Region zurückgreifen und Kapital von sehr vermögenden Privatpersonen, Family Offices und Staatsfonds beschaffen können.

Seine Exzellenz Arif Amiri, CEO der DIFC-Behörde, sagte: „Die Entwicklung zu einem führenden Hedgefonds-Zentrum spiegelt die Reife der DIFC-Plattform sowie das Vertrauen ihrer Teilnehmer wider. Unsere Kundenorientierung und unsere Branchenpartnerschaften treiben Produktinnovationen voran, die unser Wachstum weiter beflügeln. Die Breite und Tiefe unserer alternativen Investment-Community stärkt unsere Position als einziges Finanzzentrum, das in allen Sektoren in großem Umfang tätig ist, wodurch DIFC und unsere Kunden von Dubai aus Einfluss auf die globale Finanzlandschaft nehmen können."

Ein Beispiel für die Innovationskraft von DIFC ist die Entwicklung des DIFC Funds Centre, einem einzigartigen Coworking Space für Vermögensverwalter, in dem einige der größten Namen der Branche sowie mittelständische Unternehmen, Spin-offs und Start-ups untergebracht sind. Mehr als 85 % der in DIFC ansässigen Hedgefonds-Manager haben die Möglichkeit, über das Zentrum privates und staatliches Kapital zu beschaffen und zu verwalten.

Der jüngste Bericht von DIFC über die Zukunft alternativer Anlagen hob hervor, dass technologische Innovationen, Regulierungsreformen und ein breiterer Zugang für Investoren den Zufluss in alternative Anlagen beschleunigen, die mittlerweile zu Kernkomponenten diversifizierter Portfolios werden.

Der Vermögensverwaltungssektor des DIFC wächst weiterhin rasant und umfasst mittlerweile mehr als 470 Unternehmen. Manager profitieren vom Zugang zur höchsten Konzentration privaten Vermögens im Nahen Osten, darunter mehr als 1.250 familienbezogene Unternehmen mit Sitz im Zentrum.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845385/DIFC.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/difc-wird-zu-einem-der-funf-weltweit-fuhrenden-standorte-fur-hedgefonds-manager--mittlerweile-sind-uber-100-hedgefonds-im-zentrum-registriert-302642426.html