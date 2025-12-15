WOCHENVORSCHAU
Termine bis 29. Dezember 2025
- Pfizer und Cisco: wichtige Unternehmensberichte stehen an
- Konjunkturdaten: PMI und Arbeitsmarktzahlen im Fokus
- Zinsentscheidungen und Wirtschaftsberichte weltweit erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. Dezember 2025
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
12:45 USA: Pfizer, Ausblick 2026 (14.00 Uhr Investoren- und Analystencall)
17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25 und 11/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Lagerbestände 9/25
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken»
13:30 FRA: Prozess gegen Konzern Lafarge wegen mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung in Syrien endet
DEU: Gewerkschaft IG BCE legt Forderung vor in den Tarifverhandlungen für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie
EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor
FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland
BEL: Treffen der EU-Umweltminister
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)
USA: General Mills, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 10/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25
16:00 USA: Lagerbestände 10/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen
17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen
22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen
GBR: Accenture, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25
08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25
08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 11/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Bauproduktion 10/25
13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25
14:30 USA: Realeinkommen 11/25
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025
SONSTIGE TERMINE
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen
DEU: Großer Verfallstag an der Börse
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
00:30 JPN: Verbraucherpreise (landesweit) 11/25
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25
08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 10/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25
09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:
MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25
12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
14:30 USA: CFNA-Index 11/25
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25
09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25
11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25
14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25
SONSTIGE TERMINE
---
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. DEZEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (endgültig) 06:30 NLD: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 11/25
HINWEIS
"Heiligabend"
Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen
verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ),
Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ),
US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)
Börsen in Russland geöffnet
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. DEZEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/25
HINWEIS
1. Feiertag "Weihnachten"
Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New
York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen
Börsen in Russland, Japan und China geöffnet
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. DEZEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/25
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/25
00:30 JPN: Einzelhandelsumsätze 11/25
00:30 JPN: Industrieproduktion 11/25
HINWEIS
2. Feiertag "Weihnachten"
Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand,
Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen
Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. DEZEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg
--------------------------------------------------------------------------------------- °
