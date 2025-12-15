Philipp Welte will nicht in Burda-Verwaltungsrat

OFFENBURG (dpa-AFX) - Nach seinem Abschied als Burda-Verlagschef zum Jahreswechsel will Philipp Welte nicht in den Verwaltungsrat wechseln. Das Angebot habe er im Gespräch mit der Familie "zurückgegeben", sagte der 63-Jährige dem "Handelsblatt". Er übergibt die Verantwortung für das nationale Verlagsgeschäft des Konzerns an den Bauer-Manager Jan Wachtel.

"Ich stehe für Kontinuität und die Nähe zur Familie - also für das, was geworden ist, aber nicht für das, was werden muss", sagte Welte. Er habe viel über den Generationswechsel bei Burda nachgedacht und es richtig gefunden, zur Seite zu treten. Zum Neuanfang gehöre aus seiner Sicht auch, "dass ich mich zurücknehme und meine Verantwortung abgebe - in freundschaftlicher Verbundenheit und mit geradem Rücken", sagte Welte.