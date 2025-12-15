    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    Stabilus SE startet großes Aktienrückkaufprogramm – Mehr Gewinn für Aktionäre!

    Stabilus SE startet ein neues Aktienrückkaufprogramm in Millionenhöhe und setzt damit ein klares Signal an den Kapitalmarkt und seine Aktionäre.

    Foto: Stabilus SE
    • Stabilus SE hat ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 20 Millionen Euro beschlossen.
    • Das Rückkaufprogramm entspricht etwa 4% des Grundkapitals der Gesellschaft basierend auf dem Kursniveau vom 12. Dezember 2025.
    • Der Rückkauf soll über die Börse unter Mandatierung eines Kreditinstitutes durchgeführt werden.
    • Die Aktien können für gesetzlich zulässige Zwecke verwendet werden, die in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Februar 2023 genannt sind.
    • Das Programm beginnt am 15. Januar 2026 und soll bis spätestens 15. Januar 2027 abgeschlossen sein.
    • Weitere Einzelheiten werden vor Beginn des Rückkaufprogramms von Stabilus SE veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung Q1 GJ2026, bei Stabilus ist am 26.01.2026.

    Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,73 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.853,97PKT (0,00 %).


    Stabilus

    +4,46 %
    -3,36 %
    +0,85 %
    -16,91 %
    -35,52 %
    -68,07 %
    -60,53 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
