Stabilus SE kündigt Aktienrückkauf von bis zu 20 Mio. € an
Stabilus SE startet ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 20 Mio. €, um die Kapitalstruktur zu optimieren und strategische Handlungsspielräume zu erweitern.
Foto: Stabilus SE
- Stabilus SE hat ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. € beschlossen.
- Das Programm läuft vom 15. Januar 2026 bis spätestens 15. Januar 2027 und entspricht etwa 4 % des Grundkapitals.
- Der Rückkauf erfolgt im Rahmen einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Februar 2023, die den Erwerb von bis zu 10 % des Grundkapitals erlaubt.
- Ziel des Programms ist die Optimierung der Kapitalstruktur und die Schaffung von Flexibilität für zukünftige strategische Maßnahmen.
- Die Rückkäufe werden gemäß den Vorgaben der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) umgesetzt, mit Ausnahmen.
- Die erworbenen Aktien können für gesetzlich zulässige Zwecke verwendet werden und die Fortschritte werden regelmäßig auf der Investor-Website kommuniziert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung Q1 GJ2026, bei Stabilus ist am 26.01.2026.
Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,73 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.856,76PKT (+0,01 %).
