ARD Audiothek heißt bald ARD Sounds

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die ARD Audiothek wird in ARD Sounds umbenannt. Die neue Bezeichnung wird im März 2026 umgesetzt, berichtete die Senderfamilie in Frankfurt. "Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung der ARD Audiothek, um aktuellen Nutzerbedürfnissen gerecht zu werden und jüngere Zielgruppen noch besser zu erreichen", hieß es in der Mitteilung.

Es entstehe eine "moderne Plattform für die veränderte Mediennutzung, die die Vielfalt der öffentlich-rechtlichen Audioangebote an einem Ort bündelt - von regionalem Live-Radio bis zu exklusiven Podcasts". Seit ihrem Start vor acht Jahren habe sich die Audio-Plattform der ARD weiterentwickelt - "von einer reinen "Bibliothek für Wortinhalte" zu einem digitalen Tagesbegleiter für Radio, Podcasts, Livestreams und Hörspiele". Das soll auch der neue Name zum Ausdruck bringen: "ARD Sounds steht für alles, was Menschen hören wollen."