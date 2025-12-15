    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    ARD Audiothek heißt bald ARD Sounds

    Für Sie zusammengefasst
    • ARD Audiothek wird 2026 in ARD Sounds umbenannt.
    • Neue Plattform bündelt Audioangebote für Nutzer.
    • Kooperation mit ZDF bringt zusätzliche Podcasts.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die ARD Audiothek wird in ARD Sounds umbenannt. Die neue Bezeichnung wird im März 2026 umgesetzt, berichtete die Senderfamilie in Frankfurt. "Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung der ARD Audiothek, um aktuellen Nutzerbedürfnissen gerecht zu werden und jüngere Zielgruppen noch besser zu erreichen", hieß es in der Mitteilung.

    Es entstehe eine "moderne Plattform für die veränderte Mediennutzung, die die Vielfalt der öffentlich-rechtlichen Audioangebote an einem Ort bündelt - von regionalem Live-Radio bis zu exklusiven Podcasts". Seit ihrem Start vor acht Jahren habe sich die Audio-Plattform der ARD weiterentwickelt - "von einer reinen "Bibliothek für Wortinhalte" zu einem digitalen Tagesbegleiter für Radio, Podcasts, Livestreams und Hörspiele". Das soll auch der neue Name zum Ausdruck bringen: "ARD Sounds steht für alles, was Menschen hören wollen."

    "Ein digitaler Tagesbegleiter"

    Wichtigster Bestandteil ist demnach die Integration der bislang eigenständigen Apps von mehr als 40 Radiosendern. "Das bedeutet für die Nutzerinnen und Nutzer, dass sie künftig alle Lieblingsprogramme und -inhalte auf einer einzigen Plattform finden, ergänzt durch personalisierte Empfehlungen, einen komfortablen Audio-Player und Echtzeit-Interaktion mit den Sendern."

    Die Einführung von ARD Sounds beginne im März 2026 als App-Update für die ARD Audiothek. "Die Umstiege der Radio-Apps erfolgen schrittweise, um sicherzustellen, dass alle den Weg zu ihren Lieblingssendern finden."

    Auch ZDF-Podcasts

    Mit dem Start von ARD Sounds ist zudem eine Kooperation mit dem ZDF geplant. Podcasts wie "Lanz & Precht", "Aktenzeichen XY... unvergessene Verbrechen" oder "heute journal - der Podcast" werden dann Teil des Angebots. "Damit setzen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ihre enge Zusammenarbeit fort, die bereits mit dem ARD-ZDF-Streaming-Netzwerk im Bereich der Videoinhalte die Grundlage für eine gemeinsame Plattformstrategie geschaffen hat", ergänzte das ZDF./bok/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
