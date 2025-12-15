Cyble erhält G2-Auszeichnung „Users Love Us" und gewinnt 18 Kategorien in den Berichten für Winter 2026

Das Abzeichen „Users Love Us" wird ausschließlich an Anbieter mit durchweg hohen Kundenbewertungen und verifizierten Nutzerrezensionen vergeben und unterstreicht das starke Vertrauen der Kunden und die tatsächliche Wirkung der Produkte. Cyble übertraf die erforderliche Bewertungsgrenze mit einem Durchschnitt von über 4,0 Sternen, was die anhaltende Kundenzufriedenheit in allen Regionen und Anwendungsfällen widerspiegelt.

CUPERTINO, Kalifornien, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cyble, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierter Cybersicherheit und Bedrohungsinformationen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den G2 Winter 2026 Reports ausgezeichnet wurde und neben dem renommierten „Users-Love-Us"-Abzeichen auch 18 Kategoriegewinne in den Bereichen Bedrohungsinformationen, Schutz vor digitalen Risiken und Angriffsflächenmanagement errungen hat.

Starke Führungsposition in allen wichtigen Cybersicherheitskategorien

Die Leistung von Cyble in den G2-Winter-2026-Rankings unterstreicht seine Tiefe und Breite in allen kritischen Sicherheitsbereichen:

Threat Intelligence: Mehrere Auszeichnungen, darunter „Regional Leader" und „Easiest to Use" in Asien-Pazifik und Indien

Dark Web Monitoring: Führende Positionen in der Kategorie und in der Region in Asien-Pazifik und Indien

Brand Intelligence: Auszeichnungen als „Leader" und „Regional Leader" in Asien und APAC

Attack Surface Management: Anerkennung als „High Performer" im Unternehmenssegment

Web Security & System Security: Führende Positionen in beiden Kategorien

Diese Auszeichnungen basieren ausschließlich auf verifizierten Kundenbewertungen und stärken die Position von Cyble als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen und Regierungsorganisationen, die komplexe Bedrohungslandschaften verwalten.

„Diese Auszeichnung spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in Cyble setzen, um Informationen zu liefern, die tatsächlich Entscheidungen vorantreiben", sagte Beenu Arora, CEO und Mitbegründer von Cyble. „Das Abzeichen ‚Users Love Us' ist besonders bedeutungsvoll, da es direkt von Praktikern stammt, die täglich auf unsere Plattformen vertrauen, um Bedrohungen in großem Umfang zu identifizieren, zu untersuchen und zu mindern."

KI-native Plattformen für Sicherheit in der realen Welt

Die wachsende Dynamik von Cyble wird durch seinen KI-orientierten Ansatz für Cybersicherheit angetrieben. Die Flaggschiff-Plattformen Cyble Vision, Cyble Hawk, Blaze AI, Odin und Titan liefern Echtzeit-Bedrohungsinformationen, automatisierte Untersuchungen und kontinuierliche Risikosichtbarkeit über digitale, cyberbezogene und physische Bedrohungsvektoren hinweg.

Durch die Verarbeitung von täglich über 50 TB an Bedrohungsdaten ermöglicht Cyble Sicherheitsteams, über reine Warnmeldungen hinauszugehen und schnellere, informationsgestützte Maßnahmen zu ergreifen.

Cyble wurde als AI-first-Cybersicherheitsunternehmen gegründet und bietet Unternehmen und Regierungen weltweit Echtzeit-Bedrohungsinformationen, Schutz vor digitalen Risiken und prädiktive Cyberabwehrlösungen. Cyble genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen und Behörden und hat es sich zum Ziel gesetzt, die digitale Welt durch intelligente, autonome Cybersicherheit sicherer zu machen.

