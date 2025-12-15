    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Der Börsen-Tag

    MDAX glänzt, DAX tritt auf der Stelle: Diese Aktien bewegen heute den Markt

    Zwischen verhaltenem DAX, starkem MDAX und schwächeren US-Börsen zeigt sich heute ein uneinheitliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern in allen wichtigen Indizes.

    Foto: David Young - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Ausschlägen nach oben und unten. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 24.216,45 Punkten und liegt damit 0,07 Prozent im Minus. Er bewegt sich damit nahezu unverändert und zeigt eine eher abwartende Tendenz. Deutlich freundlicher präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 0,59 Prozent auf 30.164,89 Punkte und gehört damit zu den Gewinnern des Tages. Der SDAX, der kleinere Unternehmen abbildet, tritt hingegen nahezu auf der Stelle. Er steht bei 16.852,73 Punkten und verzeichnet ein minimales Plus von 0,01 Prozent. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, gibt um 0,24 Prozent nach und notiert bei 3.549,45 Punkten. Auch an den US-Börsen dominieren aktuell leichte Verluste. Der Dow Jones steht bei 48.342,25 Punkten und liegt 0,22 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 0,17 Prozent auf 6.815,83 Punkte. Damit zeigen die US-Indizes eine ähnliche, leicht schwächere Tendenz wie der DAX, während insbesondere der MDAX in diesem Umfeld positiv hervorsticht. Insgesamt deutet die Entwicklung auf einen verhaltenen Handelstag mit nur geringen Kursbewegungen hin.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Zalando mit einem Anstieg von 2.25%. Commerzbank folgt mit 2.05%, während Fresenius mit 2.02% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Rheinmetall führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2.90%, gefolgt von Daimler Truck Holding mit -2.39% und Brenntag, das um 1.86% fiel.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht TUI mit einem beeindruckenden Plus von 7.93% hervor. ThyssenKrupp und PUMA folgen mit 4.90% und 4.57% und zeigen ebenfalls starke Kursgewinne.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte hingegen sind von Verlusten geprägt. Porsche AG verzeichnet einen Rückgang von 2.87%, während Redcare Pharmacy und Wacker Chemie mit -2.47% und -2.07% ebenfalls im Minus liegen.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt Kloeckner mit einem Anstieg von 4.49%. NORMA Group und Alzchem Group folgen mit 2.79% und 2.65%, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen hingegen signifikante Rückgänge. PNE führt die Negativliste mit -4.39%, gefolgt von Deutsche Pfandbriefbank mit -2.97% und JOST Werke mit -2.77%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX verzeichnet Nordex einen Anstieg von 2.37%, während CANCOM SE mit 2.21% und Kontron mit 1.68% ebenfalls positive Werte aufweisen.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen negative Entwicklungen, angeführt von PNE mit einem Rückgang von 4.39%. Elmos Semiconductor und SMA Solar Technology folgen mit -2.02% und -1.89%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führen NVIDIA mit 1.59%, Procter & Gamble mit 1.23% und Johnson & Johnson mit 1.16% die Liste der Topwerte an.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind durch Apple mit -1.16%, 3M mit -1.41% und Salesforce mit -2.71% geprägt.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 stechen Gartner mit 4.41%, Tesla mit 4.18% und KLA Corporation mit 3.85% hervor und zeigen starke Kursgewinne.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind von erheblichen Verlusten geprägt, angeführt von Broadcom mit -4.25%, Lyondellbasell Industries mit -4.35% und Coinbase mit -4.40%.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
