    Kloeckner Aktie mit Kurssprung +5,53 % - 15.12.2025

    Am 15.12.2025 ist die Kloeckner Aktie, bisher, um +5,53 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kloeckner Aktie.

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Kloeckner & Co ist ein führender Stahl- und Metallhändler mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Thyssenkrupp und ArcelorMittal. Kloeckners Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung und Integration von Industrie 4.0.

    Kloeckner Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.12.2025

    Die Kloeckner Aktie notiert aktuell bei 8,2050 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,53 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,4300  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kloeckner Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 8,2050, mit einem Plus von +5,53 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Kloeckner investiert war, konnte einen Gewinn von +40,92 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Kloeckner Aktie damit um +4,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Kloeckner auf +75,97 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

    Kloeckner Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,70 %
    1 Monat +46,34 %
    3 Monate +40,92 %
    1 Jahr +63,61 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Klöckner Aktie, insbesondere im Hinblick auf mögliche Übernahmen und Marktstrategien. Nutzer spekulieren über den Einfluss von Übernahmeangeboten und den Verkauf europäischer Aktivitäten. Es wird auch über Verkaufsaktivitäten unter 8 Euro diskutiert, wobei einige Teilnehmer Bedenken äußern, dass Verkäufer möglicherweise besser informiert sind. Technische Aspekte und das Orderbuch werden ebenfalls thematisiert, wobei die Volatilität und das Handelsvolumen der Aktie im Fokus stehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kloeckner eingestellt.

    Informationen zur Kloeckner Aktie

    Es gibt 100 Mio. Kloeckner Aktien. Damit ist das Unternehmen 815,96 Mio.EUR € wert.

    MDAX glänzt, DAX tritt auf der Stelle: Diese Aktien bewegen heute den Markt


    Zwischen verhaltenem DAX, starkem MDAX und schwächeren US-Börsen zeigt sich heute ein uneinheitliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern in allen wichtigen Indizes.

    Kloeckner Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kloeckner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kloeckner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


