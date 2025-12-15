Stabilus will Aktien zurückkaufen - Kurs zieht nachbörslich etwas an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 21,10 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 17:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 518,70 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +47,62 %/+114,29 % bedeutet.