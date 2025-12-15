    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    Stabilus will Aktien zurückkaufen - Kurs zieht nachbörslich etwas an

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilus plant Rückkauf eigener Anteile für 20 Mio. €
    • Programm startet Mitte Januar, läuft bis zu einem Jahr
    • Aktie fiel 2023 um ein Drittel, Dividende gekürzt
    Foto: Stabilus SE

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Autozulieferer Stabilus will bei seinen Aktionären gut Wetter machen und in kleinerem Maßstab eigene Anteile am Markt zurückkaufen. Das Unternehmen kündigte am Montagabend an, dafür bis zu 20 Millionen Euro ausgeben zu wollen. Das Programm soll Mitte Januar starten und längstens ein Jahr laufen. Beim derzeitigen Kursniveau entspreche dies rund vier Prozent des Grundkapitals. Die Koblenzer hatten jüngst mit einem schwachen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und mit einer deutlichen Dividendenkürzung enttäuscht. Die Aktie zog nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss gut drei Prozent an. Im laufenden Jahr hat das Papier im Haupthandel bisher rund ein Drittel an Wert eingebüßt./men/zb

    Stabilus

    +3,96 %
    -3,36 %
    +0,85 %
    -16,91 %
    -35,52 %
    -68,07 %
    -60,72 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 21,10 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 17:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 518,70 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +47,62 %/+114,29 % bedeutet.




    Stabilus will Aktien zurückkaufen - Kurs zieht nachbörslich etwas an Der zuletzt schwächelnde Autozulieferer Stabilus will bei seinen Aktionären gut Wetter machen und in kleinerem Maßstab eigene Anteile am Markt zurückkaufen. Das Unternehmen kündigte am Montagabend an, dafür bis zu 20 Millionen Euro ausgeben zu …
