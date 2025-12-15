    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland hält an einheitlicher Stromgebotszone fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Einheitspreis für Strom in Deutschland und Luxemburg bleibt.
    • Diskussion über Aufteilung der Gebotszone dauert an.
    • Verbraucher profitieren von einheitlichen Strompreisen.
    Deutschland hält an einheitlicher Stromgebotszone fest
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Für an der Börse gehandelten Strom soll in ganz Deutschland und Luxemburg auch künftig ein jeweils einheitlicher Preis gelten. Dies hat die Bundesregierung entschieden. Sie reagierte damit auf eine Studie des Verbands der europäischen Stromnetzbetreiber aus dem Frühjahr.

    Darin war Deutschland nahegelegt worden, seine sogenannte Stromgebotszone in fünf Gebiete aufzuteilen. Die Entscheidung sei bereits an die EU-Kommission übermittelt worden, berichtete das Ministerium in Berlin. Das Festhalten an einer einheitlichen Gebotszone hatte die Bundesregierung bereits im Koalitionsvertrag vereinbart.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    40,81€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 13,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    46,76€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 13,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Diskussion über Aufteilung dauert schon Jahre an

    Über eine Aufteilung wird seit Jahren diskutiert. Sie hätte zur Folge, dass Strom im Norden wegen großer Windstrommengen günstiger würde, im Süden wegen hoher Industrienachfrage aber teurer. Ein Ausgleich findet zwar statt, aber nicht genug: Grund dafür sind fehlende Netzkapazitäten. Es gibt noch nicht genügend Hochleistungsleitungen für den Stromtransport von Nord nach Süd.

    Vertreter von Industrie und Süd-Bundesländern befürchten daher bei einer Aufteilung, dass industriestarke Regionen zu "Hochpreiszonen für Elektrizität" werden. Niedrigere Strompreise im Norden würden außerdem die Erlöse aus dem Betrieb erneuerbarer Energien reduzieren und damit die Anreize für Investitionen.

    Nord-Bundesländer argumentieren etwa, dass günstigere Strompreise gut für die Ansiedlung von Unternehmen sei. Auch würde in Regionen mit höheren Strompreisen der Druck steigen, Netze und erneuerbare Energien auszubauen.

    Ministerium: Verbraucher profitieren von einheitlicher Zone

    "Alle deutschen Verbraucher profitieren bei den Strompreisen weiterhin von den jeweils besten Erzeugungsbedingungen innerhalb der großen deutsch-luxemburgischen Stromgebotszone", hieß es jetzt in einer Mitteilung des Ministeriums. Auch würde eine Aufteilung die Investitionsunsicherheit in der Energiewirtschaft deutlich erhöhen, zu regionalen Kostenunterschieden für Endverbraucher führen und die Wirtschaftlichkeit von Erzeugungsanlagen in einigen Regionen infrage stellen.

    Das Wirtschaftsministerium veröffentlichte einen neuen "Aktionsplan Gebotszone". Er listet Maßnahmen zur Erhöhung der Strom-Übertragungskapazitäten auf. "Hierdurch soll auch sichergestellt werden, dass die europäischen Vorgaben über Mindesthandelskapazitäten für Strom weiterhin eingehalten werden", hieß es. Helfen soll unter anderem, dass Netz, Erzeugung, Verbrauch und Stromspeicher künftig besser koordiniert werden sollen./tob/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 43,80 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 18:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 40,53 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +4,47 %/+11,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Schwäche und Unsicherheit bei E.ON, mit kritischen Chartmustern und Widerständen, während Analysten unterschiedliche Bewertungen abgeben, wobei fundamentale Einschätzungen überwiegend positiv sind. Kurzfristig bewegt sich die Aktie seitwärts in einer Range.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber E.ON eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutschland hält an einheitlicher Stromgebotszone fest Für an der Börse gehandelten Strom soll in ganz Deutschland und Luxemburg auch künftig ein jeweils einheitlicher Preis gelten. Dies hat die Bundesregierung entschieden. Sie reagierte damit auf eine Studie des Verbands der europäischen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     