Trump will mit Europäern telefonieren

BERLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will mit europäischen Staats- und Regierungschefs zu den laufenden Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Krieges telefonieren. Das kündigte ein hochrangiger US-Beamter an. Wann genau das Telefongespräch stattfinden soll, blieb unklar. Der US-Beamte erwähnte das Telefonat, als er über ein Abendessen von Staats- und Regierungschefs am Montagabend in Berlin sprach.

In Berlin haben eine ukrainische und eine US-amerikanische Delegation seit Sonntag über einen Friedensplan mit 20 Punkten für die von Russland 2022 angegriffene Ukraine beraten. Zur US-Delegation gehören der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Russland war nicht an den Gesprächen beteiligt./rin/DP/zb



