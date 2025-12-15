    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie unter Druck -7,92 % - 15.12.2025

    Am 15.12.2025 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um -7,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.12.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie fällt um -7,92 % auf 138,40. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -46,76 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -52,59 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,89 %
    1 Monat -12,68 %
    3 Monate -46,76 %
    1 Jahr -62,16 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MicroStrategy’s bilanzfinanzierte Bitcoin‑Akkumulation (letzte Woche angeblich +10.645 BTC, Bestand 671.268 BTC) und die Auswirkungen auf Kurs und Bewertung. Schwerpunkt sind technische Unterstützungszonen bei ~188–189 und 180–181 USD, ein Liquidity‑Flush bis ~171–172 mit strukturiertem Rebound, Abhängigkeit vom BTC‑Niveau (~89–91k), fehlendes Anschlussvolumen über 180 USD, Short‑Quote (~11,6 %) sowie Vorwürfe von Kurspflege/Manipulation.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,17 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 15.12. - Dow Jones stark +0,10 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Gold, KI und Bitcoin – Rekordjahr 2026? Strategy, B2Gold, Kobo Resources und Allied Gold


    Mitte Dezember blicken Investoren mit Argusaugen auf des kommende Jahr 2026. Werden die alten Gewinner auch die neuen sein? Bitcoin war in 2025 eine Enttäuschung, denn bis dato liegt die Krypto-Währung sogar leicht im Minus. Künstliche Intelligenz …

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -8,48 %
    -3,12 %
    -12,59 %
    -46,58 %
    -63,61 %
    +701,34 %
    +533,19 %
    +409,63 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713



