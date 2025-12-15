Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie unter Druck -7,92 % - 15.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie fällt um -7,92 % auf 138,40€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -46,76 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -52,59 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche -1,89 % 1 Monat -12,68 % 3 Monate -46,76 % 1 Jahr -62,16 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MicroStrategy’s bilanzfinanzierte Bitcoin‑Akkumulation (letzte Woche angeblich +10.645 BTC, Bestand 671.268 BTC) und die Auswirkungen auf Kurs und Bewertung. Schwerpunkt sind technische Unterstützungszonen bei ~188–189 und 180–181 USD, ein Liquidity‑Flush bis ~171–172 mit strukturiertem Rebound, Abhängigkeit vom BTC‑Niveau (~89–91k), fehlendes Anschlussvolumen über 180 USD, Short‑Quote (~11,6 %) sowie Vorwürfe von Kurspflege/Manipulation.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,17 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Mitte Dezember blicken Investoren mit Argusaugen auf des kommende Jahr 2026. Werden die alten Gewinner auch die neuen sein? Bitcoin war in 2025 eine Enttäuschung, denn bis dato liegt die Krypto-Währung sogar leicht im Minus. Künstliche Intelligenz …

