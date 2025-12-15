    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Reiche will Wirtschaftsbeziehungen mit Israel ausbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Katherina Reiche will Handel mit Israel ausbauen.
    • Enge wirtschaftliche Verflechtung als Beziehungsanker.
    • Gespräche zu Energieversorgung und Start-up-Szene geplant.
    Reiche will Wirtschaftsbeziehungen mit Israel ausbauen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will den Handel und Unternehmenskooperationen mit Israel weiter ausbauen. Die enge Verflechtung der Wirtschaft in beiden Ländern sei "ein wesentlicher Anker" der Beziehungen, sagte die CDU-Politikerin vor dem Abflug zu einem Besuch in Israel. Ziel ihrer Reise sei es, beide Wirtschaften noch enger zusammenzubringen. Dies gelte etwa für hightech-basierte israelische Firmen und die deutsche Industrie.

    Reiche erläuterte, aus Deutschland würden unter anderem Chemieprodukte, Maschinen und Anlagen nach Israel exportiert. Deutschland profitiere etwa von der hoch entwickelten Sicherheitsindustrie Israels. Thema bei dem bis Mittwoch geplanten Besuch soll auch der Schutz wichtiger Versorgungsbereiche wie der Energie sein. Geplant sind Gespräche mit Ministerkollegen und der Start-up-Szene. Reiche wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet./sam/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
