Sammer zu BVB-Poker mit Schlotterbeck
'Deadlines setzen'
- Sammer empfiehlt BVB schnelle Entscheidung zu Schlotterbeck.
- Verein möchte Harmonie, braucht aber klare Deadlines.
- Schlotterbeck Vertrag bis 2027, Verhandlungen stocken.
DORTMUND (dpa-AFX) - Im Vertragspoker des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund mit Nico Schlotterbeck hat Club-Berater Matthias Sammer dem BVB eine baldige Entscheidung empfohlen. Er wisse, dass der Verein harmoniebedürftig sei und dem Verteidiger Zeit geben wolle. "Das könnt ihr tun, ich würde das aber nicht. Ich würde manchmal Deadlines setzen", sagte Sammer beim Pay-TV-Sender Sky. Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht./tas/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 3,31 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 18:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 358,24 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.
Wieder ein klassischer Kane-Elfer..ein Typ wie ein Baum fällt nach einem Zupfer wie ein Stein Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun, es geht um die bildzeitung und ihre fragwürdigkeit im umgang mit bayern im gegensatz zum bvb, und diese jetzigen spenden sind doch bezeichnend dafür. das soll die damaligen hilfen nicht schmälern, die waren auf sportlicher grundlage, und nicht gefühlsmäßiger pöpulismus a la bildzeitung. auch finde ich den stadionkauf von unterhaching super, unterhaching könnte durch die renovierung theoretisch wieder 15000 zuschauer ins stadion lassen, also nur eine indirekte förderung, die einige probleme beseitigt. aber ich denke dass die bayern frauen mehr zuschauer haben werden als unterhaching herren
am sportlichen erfolg der bayern gibt es nichts zu kritisieren, außer dass ein wettbewerb verschwindet, weil sie unheinholbar in den fußballhimmel enteilen
Pauli Freundschaftsspiele / "Retterspiele"gemacht....und so hat mein FCK die Insolvenz vermieden Damals 750.000 DM ).Danke nochmals dafür!
Der FC Bayern München hat Borussia Dortmund (BVB) im Jahr 2005 mit einem Darlehen in Millionenhöhe finanziell unterstützt, als der BVB kurz vor der Insolvenz stand.
P.S. Ihr könnt Euch abfällige Kommentare dazu sparen...
Das soziale Engagement des FCB darf man auch Mal loben...