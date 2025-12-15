Börsen Update USA - 15.12. - US Tech 100 schwach -0,24 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.365,08 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Amgen +2,01 %, Johnson & Johnson +1,35 %, NVIDIA +1,34 %, Procter & Gamble +1,31 %, Cisco Systems +1,06 %

Flop-Werte: Salesforce -3,00 %, 3M -1,79 %, Amazon -1,42 %, Apple -1,34 %, Caterpillar -0,98 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:58) bei 25.135,60 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Tesla +4,62 %, KLA Corporation +3,47 %, Comcast (A) +3,29 %, AppLovin Registered (A) +3,11 %, Lam Research +3,07 %

Flop-Werte: CoStar Group -8,44 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,80 %, Broadcom -4,71 %, Arm Holdings -3,95 %, Diamondback Energy -3,46 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.820,06 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Tesla +4,62 %, Gartner +4,24 %, Philip Morris International +3,50 %, KLA Corporation +3,47 %, Expedia Group +3,35 %

Flop-Werte: ServiceNow -12,01 %, CoStar Group -8,44 %, Coinbase -4,95 %, Broadcom -4,71 %, Devon Energy -4,21 %