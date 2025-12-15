Tesla - Aktie gewinnt kräftig - 15.12.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Sie steigt um +4,63 % auf 406,45€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Tesla über einen Zuwachs von +15,27 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -0,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,78 %. Im Jahr 2025 gab es für Tesla bisher ein Minus von -5,36 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,51 % 1 Monat +11,78 % 3 Monate +15,27 % 1 Jahr -6,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die aktuell bei etwa 480 USD liegt und sich dem Allzeithoch von 488,54 USD nähert. Nutzer äußern unterschiedliche Meinungen zur Bewertung, insbesondere in Bezug auf das Full Self Driving (FSD), und analysieren technische Muster, die auf mögliche Kurskorrekturen hindeuten könnten. Die Meinungen über die Marktkapitalisierung und das zukünftige Wachstum sind geteilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Bil.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nach Verlusten am Freitag haben die US-Börsen am Montag weiter geschwächelt. Zugleich ist unverändert eine Umschichtung von Technologie-Aktien in sogenannte Standardwerte, also in Aktien aus der traditionellen Industrie, im Gange. Anleger umtreibt …

Zwischen verhaltenem DAX, starkem MDAX und schwächeren US-Börsen zeigt sich heute ein uneinheitliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern in allen wichtigen Indizes.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.