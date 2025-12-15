    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Besonders beachtet!

    1085 Aufrufe 1085 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla - Aktie gewinnt kräftig - 15.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher um +4,63 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla - Aktie gewinnt kräftig - 15.12.2025
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Sie steigt um +4,63 % auf 406,45. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.883,95€
    Basispreis
    17,63
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.969,06€
    Basispreis
    18,28
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Tesla über einen Zuwachs von +15,27 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -0,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,78 %. Im Jahr 2025 gab es für Tesla bisher ein Minus von -5,36 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,51 %
    1 Monat +11,78 %
    3 Monate +15,27 %
    1 Jahr -6,35 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die aktuell bei etwa 480 USD liegt und sich dem Allzeithoch von 488,54 USD nähert. Nutzer äußern unterschiedliche Meinungen zur Bewertung, insbesondere in Bezug auf das Full Self Driving (FSD), und analysieren technische Muster, die auf mögliche Kurskorrekturen hindeuten könnten. Die Meinungen über die Marktkapitalisierung und das zukünftige Wachstum sind geteilt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Bil.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 15.12. - US Tech 100 schwach -0,24 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Moderate Verluste - Umschichtungen im Gange


    Nach Verlusten am Freitag haben die US-Börsen am Montag weiter geschwächelt. Zugleich ist unverändert eine Umschichtung von Technologie-Aktien in sogenannte Standardwerte, also in Aktien aus der traditionellen Industrie, im Gange. Anleger umtreibt …

    MDAX glänzt, DAX tritt auf der Stelle: Diese Aktien bewegen heute den Markt


    Zwischen verhaltenem DAX, starkem MDAX und schwächeren US-Börsen zeigt sich heute ein uneinheitliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern in allen wichtigen Indizes.

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +3,98 %
    +1,55 %
    +12,25 %
    +14,68 %
    -5,87 %
    +167,26 %
    +124,25 %
    +2.880,63 %
    +39.081,12 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Tesla - Aktie gewinnt kräftig - 15.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher um +4,63 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     