    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Marktgeflüster

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Bitcoin-Abverkauf: Signal für Zusammenbruch des KI-Schattenbankensystems!

    Bitcoin ist ein hervorragender (Früh-)Indikator für das, was kommt: und Bitcoin prognostiziert offenkundig, dass das KI-Schattenbankensystem ein schweres Problem hat!

    Bitcoin fällt heute wieder deutlich - und es dürfte kein Zufall sein, dass der Abverkauf zeitlich zusammenfiel mit der Abstufung von Coreweave-Anleihen auf "Junk" durch die Ratingagentur Fitch. Bitcoin ist ein hervorragender (Früh-)Indikator für das, was kommt: und Bitcoin prognostiziert offenkundig, dass das KI-Schattenbankensystem ein schweres Problem hat! Denn Coreweave hat viel mehr Schulden als jährlichen Umsatz - die Kreditmärkte verlieren nun die Geduld. Dieses Schattenbankensystem ist hochgehebelt und "besichert" durch hochgradig "verderbliche" Chips. Bitcoin fällt, weil die Ent-Hebelung in vollem Gang ist - die KI-Investitions-Blase ist geplatzt wie die immer häufigeren Einschläge (Oracle, Broadcom, Coreweave etc.) zeigen..

     

    Das Video "Bitcoin-Abverkauf: Signal für Zusammenbruch des KI-Schattenbankensystems!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Bitcoin-Abverkauf: Signal für Zusammenbruch des KI-Schattenbankensystems! Bitcoin fällt heute wieder deutlich - und es dürfte kein Zufall sein, dass der Abverkauf zeitlich zusammenfiel mit der Abstufung von Coreweave-Anleihen auf "Junk" durch die Ratingagentur Fitch
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     