Bitcoin fällt heute wieder deutlich - und es dürfte kein Zufall sein, dass der Abverkauf zeitlich zusammenfiel mit der Abstufung von Coreweave-Anleihen auf "Junk" durch die Ratingagentur Fitch. Bitcoin ist ein hervorragender (Früh-)Indikator für das, was kommt: und Bitcoin prognostiziert offenkundig, dass das KI-Schattenbankensystem ein schweres Problem hat! Denn Coreweave hat viel mehr Schulden als jährlichen Umsatz - die Kreditmärkte verlieren nun die Geduld. Dieses Schattenbankensystem ist hochgehebelt und "besichert" durch hochgradig "verderbliche" Chips. Bitcoin fällt, weil die Ent-Hebelung in vollem Gang ist - die KI-Investitions-Blase ist geplatzt wie die immer häufigeren Einschläge (Oracle, Broadcom, Coreweave etc.) zeigen..

Das Video "Bitcoin-Abverkauf: Signal für Zusammenbruch des KI-Schattenbankensystems!" sehen Sie hier..