Alzchem Group kündigt Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. € an
Die Alzchem Group AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 10 Millionen Euro sollen in eigene Papiere investiert und flexibel weiterverwendet werden.
Foto: adobe.stock.com
- Alzchem Group AG plant einen Aktienrückkauf im Wert von bis zu 10 Millionen Euro.
- Der Rückkauf soll über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten erfolgen.
- Es sollen bis zu 70.000 Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden.
- Die erworbenen Aktien können als Akquisitionswährung, zur Ausgabe an Mitarbeiter oder zum Einzug verwendet werden.
- Der Rückkauf erfolgt gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 2024 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.
- Weitere Details zum Rückkauf werden vor Beginn des Prozesses bekanntgegeben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Alzchem Group ist am 27.02.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 139,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,42 % im
Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 139,80EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.845,12PKT (-0,06 %).
