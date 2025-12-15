Salesforce Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Salesforce Aktie. Mit einer Performance von -2,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Obwohl die Salesforce Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,71 %.

Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -0,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Salesforce auf -31,22 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,27 % 1 Monat +6,76 % 3 Monate +7,71 % 1 Jahr -33,78 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,72 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zwischen verhaltenem DAX, starkem MDAX und schwächeren US-Börsen zeigt sich heute ein uneinheitliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern in allen wichtigen Indizes.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.