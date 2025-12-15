    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsargenx AktievorwärtsNachrichten zu argenx
    JEFFERIES stuft Argenx auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Argenx auf 'Buy'
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx nach dem Ende einer klinischen Studie auf "Buy" mit einem in US-Dollar lautendem Kursziel von 950 belassen. Er habe die Studie bisher ohnehin nicht in seine Modelle einbezogen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er sehe weiter Potenzial in der Aktie für das kommende Jahr./men/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 723,4EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 20:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Akash Tewari
    Analysiertes Unternehmen: Argenx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
