JEFFERIES stuft Argenx auf 'Buy'
Foto: adobe.stock.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx nach dem Ende einer klinischen Studie auf "Buy" mit einem in US-Dollar lautendem Kursziel von 950 belassen. Er habe die Studie bisher ohnehin nicht in seine Modelle einbezogen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er sehe weiter Potenzial in der Aktie für das kommende Jahr./men/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 723,4EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 20:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte