Nexus Uranium verkauft Wray Mesa: Fokus auf US-Kernprojekte verstärkt
Nexus Uranium richtet sein Portfolio neu aus: Der Verkauf von Wray Mesa schafft frische Mittel, um das vielversprechende Chord-Projekt im wachsenden Uranmarkt voranzutreiben.
- Nexus Uranium Corp. verkauft seine 100-prozentige Beteiligung am Uranprojekt "Wray Mesa" für 105.000 US-Dollar in bar an ein privates Unternehmen.
- Das "Wray Mesa"-Projekt umfasst 46 nicht patentierte Bergbaukonzessionen im Uravan Mineral Belt und der Verkauf ermöglicht Nexus sofortiges, nicht verwässerndes Kapital.
- Das Unternehmen plant, sich auf die Weiterentwicklung des "Chord-Projekts" in South Dakota zu konzentrieren, wo Bohrungen bald beginnen sollen.
- Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 31. Dezember 2025 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.
- Der Uranmarkt steht vor einem Angebotsdefizit, während die Nachfrage aufgrund steigender Energiebedarfe, insbesondere durch Rechenzentren, zunimmt.
- Politische Initiativen zur Reduzierung der Abhängigkeit von Russland und der Aufbau strategischer Uranreserven in den USA und Europa erhöhen den Handlungsdruck und die Akzeptanz für Kernkraft.
Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,26 % im
Plus.
