    Nexus Uranium verkauft Wray Mesa: Fokus auf US-Kernprojekte verstärkt

    Nexus Uranium richtet sein Portfolio neu aus: Der Verkauf von Wray Mesa schafft frische Mittel, um das vielversprechende Chord-Projekt im wachsenden Uranmarkt voranzutreiben.

    Nexus Uranium verkauft Wray Mesa: Fokus auf US-Kernprojekte verstärkt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Nexus Uranium Corp. verkauft seine 100-prozentige Beteiligung am Uranprojekt "Wray Mesa" für 105.000 US-Dollar in bar an ein privates Unternehmen.
    • Das "Wray Mesa"-Projekt umfasst 46 nicht patentierte Bergbaukonzessionen im Uravan Mineral Belt und der Verkauf ermöglicht Nexus sofortiges, nicht verwässerndes Kapital.
    • Das Unternehmen plant, sich auf die Weiterentwicklung des "Chord-Projekts" in South Dakota zu konzentrieren, wo Bohrungen bald beginnen sollen.
    • Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 31. Dezember 2025 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.
    • Der Uranmarkt steht vor einem Angebotsdefizit, während die Nachfrage aufgrund steigender Energiebedarfe, insbesondere durch Rechenzentren, zunimmt.
    • Politische Initiativen zur Reduzierung der Abhängigkeit von Russland und der Aufbau strategischer Uranreserven in den USA und Europa erhöhen den Handlungsdruck und die Akzeptanz für Kernkraft.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,26 % im Plus.


    ISIN:CA65345P2008WKN:A41PJQ





    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Nexus Uranium verkauft Wray Mesa: Fokus auf US-Kernprojekte verstärkt Nexus Uranium richtet sein Portfolio neu aus: Der Verkauf von Wray Mesa schafft frische Mittel, um das vielversprechende Chord-Projekt im wachsenden Uranmarkt voranzutreiben.
