Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -8,22 %
Platz 1
Performance 1M: -12,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das Anleger-Sentiment zu MicroStrategy (MSTR) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Strategie als Treasury-Modell mit Bitcoin als Kernreserve loben, kritisieren andere den Kauf von Bitcoin mit Fremdkapital. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, mit einer Stabilisierung um 180 USD. Die Marktteilnehmer warten auf eine klare Richtung nach dem FED-Zinsentscheid.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
CoStar Group
Tagesperformance: -6,47 %
Platz 2
Performance 1M: -0,79 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 3
Performance 1M: -6,91 %
Broadcom
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 4
Performance 1M: +3,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Broadcom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Broadcom im wallstreetONLINE-Forum ist von Besorgnis geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 11,4%, trotz positiver Aufträge von Anthropic über 22 Milliarden Dollar. Anleger sind enttäuscht über die Quartalszahlen und befürchten fallende Margen, was zu Gewinnmitnahmen führt. Die allgemeine Stimmung bleibt negativ, auch wenn die fundamentalen Aspekte teilweise positiv sind.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Broadcom eingestellt.
Tesla
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 5
Performance 1M: +11,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von 14%. Anleger äußern Bedenken über die hohe Bewertung von 1600 Mrd USD und die fehlende Produktinnovation, insbesondere im Hinblick auf das umstrittene FSD. Viele sind skeptisch, ob Tesla die versprochenen Fortschritte im autonomen Fahren tatsächlich umsetzen kann.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Comcast (A)
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 6
Performance 1M: -2,15 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 7
Performance 1M: +3,60 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 8
Performance 1M: +15,80 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 9
Performance 1M: -3,78 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 10
Performance 1M: -6,60 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 11
Performance 1M: +4,13 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 12
Performance 1M: +4,98 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 13
Performance 1M: +7,23 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 14
Performance 1M: -2,61 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 15
Performance 1M: +0,93 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 16
Performance 1M: -5,12 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 17
Performance 1M: +19,38 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 18
Performance 1M: +4,98 %
Amgen
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 19
Performance 1M: -6,51 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 20
Performance 1M: -2,63 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 21
Performance 1M: -21,71 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 22
Performance 1M: +4,42 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 23
Performance 1M: -7,43 %
Shopify
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 24
Performance 1M: +10,84 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 25
Performance 1M: -22,63 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 26
Performance 1M: +14,43 %
Intuit
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 27
Performance 1M: +0,56 %
