Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ServiceNow
Tagesperformance: -10,72 %
Platz 1
Performance 1M: -1,04 %
Coinbase
Tagesperformance: -7,39 %
Platz 2
Performance 1M: -7,72 %
CoStar Group
Tagesperformance: -6,41 %
Platz 3
Performance 1M: -0,79 %
Broadcom
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 4
Performance 1M: +3,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Broadcom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Broadcom im wallstreetONLINE-Forum ist von Besorgnis geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 11,4%, trotz positiver Aufträge von Anthropic über 22 Milliarden Dollar. Anleger sind enttäuscht über die Quartalszahlen und befürchten fallende Margen, was zu Gewinnmitnahmen führt. Die allgemeine Stimmung bleibt negativ, auch wenn die fundamentalen Aspekte teilweise positiv sind.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Broadcom eingestellt.
The Mosaic
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 5
Performance 1M: -0,62 %
Tesla
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 6
Performance 1M: +11,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von 14%. Anleger äußern Bedenken über die hohe Bewertung von 1600 Mrd USD und die fehlende Produktinnovation, insbesondere im Hinblick auf das umstrittene FSD. Viele sind skeptisch, ob Tesla die versprochenen Fortschritte im autonomen Fahren tatsächlich umsetzen kann.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Uber Technologies
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 7
Performance 1M: -7,87 %
Devon Energy
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 8
Performance 1M: +3,81 %
Gartner
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 9
Performance 1M: +0,49 %
Western Digital
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 10
Performance 1M: +13,70 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 11
Performance 1M: -4,16 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 12
Performance 1M: +11,91 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 13
Performance 1M: +9,39 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 14
Performance 1M: -2,15 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 15
Performance 1M: +5,00 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 16
Performance 1M: +10,95 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 17
Performance 1M:
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 18
Performance 1M: +3,60 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 19
Performance 1M: +4,12 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 20
Performance 1M: -2,51 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 21
Performance 1M: -3,78 %
Incyte
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 22
Performance 1M: -10,25 %
The Hershey
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 23
Performance 1M: +0,88 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 24
Performance 1M: +17,65 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 25
Performance 1M: -0,80 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 26
Performance 1M: -12,71 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 27
Performance 1M: -1,75 %
Expedia Group
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 28
Performance 1M: +3,00 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 29
Performance 1M: +13,58 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 30
Performance 1M: +6,76 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 31
Performance 1M: +21,85 %
eBay
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 32
Performance 1M: +1,05 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 33
Performance 1M: -6,60 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 34
Performance 1M: +0,93 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 35
Performance 1M: +4,13 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 36
Performance 1M: +7,23 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 37
Performance 1M: -2,61 %
Abbott Laboratories
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 38
Performance 1M: -5,14 %
McCormick
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 39
Performance 1M: +1,07 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 40
Performance 1M: +4,98 %
