Gartner Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 15.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Gartner Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,97 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Gartner ist ein führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei strategischen Entscheidungen unterstützt. Es bietet umfassende Marktforschung und Analysen, insbesondere im IT-Bereich. Als globaler Marktführer genießt es hohes Ansehen. Hauptkonkurrenten sind Forrester und IDC. Einzigartig sind seine umfangreichen Datenbanken und exklusiven Konferenzen.

Der heutige Anstieg bei Gartner konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,30 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Gartner Aktie damit um +1,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gartner auf -57,12 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Gartner Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,23 % 1 Monat +0,49 % 3 Monate -5,30 % 1 Jahr -58,73 %

Informationen zur Gartner Aktie

Es gibt 72 Mio. Gartner Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,98 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 15.12.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zwischen verhaltenem DAX, starkem MDAX und schwächeren US-Börsen zeigt sich heute ein uneinheitliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern in allen wichtigen Indizes.

Gartner Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gartner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gartner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.