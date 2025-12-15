Besonders beachtet!
Gartner Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 15.12.2025
Am 15.12.2025 ist die Gartner Aktie, bisher, um +4,97 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gartner Aktie.
Gartner ist ein führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei strategischen Entscheidungen unterstützt. Es bietet umfassende Marktforschung und Analysen, insbesondere im IT-Bereich. Als globaler Marktführer genießt es hohes Ansehen. Hauptkonkurrenten sind Forrester und IDC. Einzigartig sind seine umfangreichen Datenbanken und exklusiven Konferenzen.
Gartner Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.12.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Gartner Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,97 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Der heutige Anstieg bei Gartner konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,30 % nicht vollständig ausgleichen.
Allein seit letzter Woche ist die Gartner Aktie damit um +1,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gartner auf -57,12 %.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.
Gartner Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,23 %
|1 Monat
|+0,49 %
|3 Monate
|-5,30 %
|1 Jahr
|-58,73 %
Informationen zur Gartner Aktie
Es gibt 72 Mio. Gartner Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,98 Mrd.EUR € wert.
Gartner Aktie jetzt kaufen?
Ob die Gartner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gartner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.