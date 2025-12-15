    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Türkei schießt Drohne nahe dem Schwarzen Meer ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Türkei schießt Drohne über dem Schwarzen Meer ab.
    • Kampfjets in Alarmbereitschaft wegen Drohnenbedrohung.
    • Vorfall folgt auf ukrainische Angriffe im Schwarzen Meer.
    Türkei schießt Drohne nahe dem Schwarzen Meer ab
    ANKARA (dpa-AFX) - Die Türkei hat eine Drohne abgeschossen, die sich vom Schwarzen Meer dem türkischen Luftraum genähert hat. Kampfjets seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, als das Objekt entdeckt wurde, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit.

    Man habe festgestellt, dass es sich um eine außer Kontrolle geratene Drohne handelte - um Schaden zu vermeiden, sei die Drohne in einem sicheren Gebiet abgeschossen worden, hieß es weiter. Genaue Angaben zum Zeitpunkt und genauen Ort des Vorfalls wurden nicht genannt.

    Der Vorfall erfolgte nach mehreren ukrainischen Seedrohnenangriffen gegen Tankschiffe im Schwarzen Meer, die Häfen in Russland anlaufen sollten. Die türkische Regierung hat immer wieder vor einer Eskalation des Krieges zwischen der Ukraine und Russland gewarnt./jam/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
