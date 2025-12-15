    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnixa Biosciences AktievorwärtsNachrichten zu Anixa Biosciences
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anixa Biosciences gibt Übertragung des IND-Zulassungsantrags für den Brustkrebsimpfstoff von der Cleveland Clinic bekannt

    Anixa Biosciences gibt Übertragung des IND-Zulassungsantrags für den Brustkrebsimpfstoff von der Cleveland Clinic bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    SAN JOSE, Kalifornien, 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es die Übertragung des Antrags auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (Investigational New Drug, „IND“) für seinen Brustkrebsimpfstoff von der Cleveland Clinic abgeschlossen hat. Anixa ist jetzt der Sponsor der Studie für die zukünftige Entwicklung seines Brustkrebsimpfstoffes. Die Übertragung des IND-Antrags ist ein natürlicher und geplanter Schritt im Prozess der Impfstoffentwicklung.

     

    Da die Patientenrekrutierung abgeschlossen ist und ermutigende Immunantwort- und Sicherheitsdaten in der Phase-1-Studie beobachtet wurden, plant Anixa, den Impfstoff in eine klinische Phase-2-Studie zu überführen, und hat die vollständige Finanzierung des IND-Antrags übernommen. Anixa beabsichtigt die Nutzung mehrerer klinischer Standorte, einschließlich der Cleveland Clinic, für die Phase 2 und andere klinische Studien.

     

    Der in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic entwickelte Brustkrebsimpfstoff von Anixa zielt auf α-Lactalbumin ab – ein mit der Laktation assoziiertes Protein, das typischerweise nur in Brustgewebe während der Laktation exprimiert wird, aber bei vielen Formen von Brustkrebs wieder auftritt. Durch den Aufbau einer Immunantwort gegen α-Lactalbumin-exprimierende Zellen kann der Impfstoff sowohl therapeutische als auch vorbeugende Vorteile für Patientinnen mit Tumoren, die dieses Protein exprimieren, bieten. Der Impfstoff basiert auf präklinischen Forschungsarbeiten unter der Leitung des verstorbenen Vincent Tuohy, Ph.D., der an der Cleveland Clinic als Mort and Iris November Distinguished Chair in Innovative Breast Cancer Research fungierte.

     

    „Wir freuen uns sehr, die Finanzierung des IND-Antrags für den Brustkrebsimpfstoff zu übernehmen, und wir sehen der Prüfung dieses potenziell bahnbrechenden Krebsimpfstoffs in zukünftigen klinischen Studien entgegen“, sagte Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences. „Wir freuen uns über den Fortschritt und die Ergebnisse unserer klinischen Phase-1-Studie, die am 11. Dezember auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium vorgestellt wurden.“

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anixa Biosciences gibt Übertragung des IND-Zulassungsantrags für den Brustkrebsimpfstoff von der Cleveland Clinic bekannt SAN JOSE, Kalifornien, 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     