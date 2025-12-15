Anixa Biosciences gibt Übertragung des IND-Zulassungsantrags für den Brustkrebsimpfstoff von der Cleveland Clinic bekannt

SAN JOSE, Kalifornien, 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es die Übertragung des Antrags auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (Investigational New Drug, „IND“) für seinen Brustkrebsimpfstoff von der Cleveland Clinic abgeschlossen hat. Anixa ist jetzt der Sponsor der Studie für die zukünftige Entwicklung seines Brustkrebsimpfstoffes. Die Übertragung des IND-Antrags ist ein natürlicher und geplanter Schritt im Prozess der Impfstoffentwicklung.

Da die Patientenrekrutierung abgeschlossen ist und ermutigende Immunantwort- und Sicherheitsdaten in der Phase-1-Studie beobachtet wurden, plant Anixa, den Impfstoff in eine klinische Phase-2-Studie zu überführen, und hat die vollständige Finanzierung des IND-Antrags übernommen. Anixa beabsichtigt die Nutzung mehrerer klinischer Standorte, einschließlich der Cleveland Clinic, für die Phase 2 und andere klinische Studien.

Der in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic entwickelte Brustkrebsimpfstoff von Anixa zielt auf α-Lactalbumin ab – ein mit der Laktation assoziiertes Protein, das typischerweise nur in Brustgewebe während der Laktation exprimiert wird, aber bei vielen Formen von Brustkrebs wieder auftritt. Durch den Aufbau einer Immunantwort gegen α-Lactalbumin-exprimierende Zellen kann der Impfstoff sowohl therapeutische als auch vorbeugende Vorteile für Patientinnen mit Tumoren, die dieses Protein exprimieren, bieten. Der Impfstoff basiert auf präklinischen Forschungsarbeiten unter der Leitung des verstorbenen Vincent Tuohy, Ph.D., der an der Cleveland Clinic als Mort and Iris November Distinguished Chair in Innovative Breast Cancer Research fungierte.

„Wir freuen uns sehr, die Finanzierung des IND-Antrags für den Brustkrebsimpfstoff zu übernehmen, und wir sehen der Prüfung dieses potenziell bahnbrechenden Krebsimpfstoffs in zukünftigen klinischen Studien entgegen“, sagte Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences. „Wir freuen uns über den Fortschritt und die Ergebnisse unserer klinischen Phase-1-Studie, die am 11. Dezember auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium vorgestellt wurden.“